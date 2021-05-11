Кейт Миддлтон оставила принцу Уильяму послание с помощью блузки

Лондон, 11 мая. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон зашифровала послание своему мужу принцу Уильяму с помощью кремовой блузки бренда Whistles.

На YouTube-канале герцогов Кембриджских появилось новое видео, на кадрах которого Миддлтон разговаривает по телефону с финалистами фотоконкурса Hold Still. Он был организован супругой принца в начале пандемии коронавируса совместно с Национальной портретной галереей.

В этом году супруги отпраздновали десять лет в браке. Примечательно, что герцогиня появилась на видео с разговором с финалистами именно в кремовой блузке Whistles.

Именно в ней Миддлтон позировала на фотосессии с принцем Уильямом в честь их помолвки. Таким образом герцогиня, как и остальные члены королевской семьи, прибегла к излюбленному способу шифрования послания. Она продемонстрировала свои чувства к мужу, которые ничуть не остыли за десять лет.

Ранее эксперт по королевскому этикету Мика Мейер рассказала, как герцогине Кембриджской удается избежать боли в ногах после дня, проведенного в обуви на высоком каблуке.