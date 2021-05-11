Ковитиди рассказала о непринятом законе, который мог предотвратить трагедию в Казани

Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала страшную трагедию, происшедшую в Казани, где в результате массового расстрела в гимназии погибли девять человек, число пострадавших достигло двух десятков.

По словам Ольги Ковитиди, трагедия произошла, несмотря на то, что законодатели извлекли уроки из аналогичной трагедии в Крыму в 2018 году. Тогда в Керчи в результате массовой стрельбы в местном политехническом колледже погибли более 20 человек, число раненых приближалось к 70.

«Страшный керченской урок обязывал нас тщательно проанализировать причины и следствия той трагедии, — рассказала сенатор Ковитиди в комментарии ФАН. — И мы это сделали. Еще в 2018 году был инициирован проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13 федерального закона «Об оружии». Законом должен был устанавливаться единый по России возраст для получения оружия — по достижении 21 года. При этом субъекты федерации получали возможность снижать либо увеличивать этот возраст в зависимости от особенностей региона. Однако законопроект был отклонен. Сегодняшнее ужасающее событие в Казани убедительно доказывает необходимость принятия дополнительных мер по предотвращению подробных преступлений».

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Ранее многие эксперты обратили внимание, что так называемый «казанский стрелок», 19-летний Ильназ Галявиев, которого задержали после стрельбы в гимназии №175 Казани, получил разрешение на владение огнестрельным оружием за несколько дней до трагедии. При этом молодой человек не вызвал никаких подозрений у тех, кто выдавал ему разрешение на оружие. Аналитики отмечают, что это еще один довод в пользу ужесточения российского законодательства об оружии.