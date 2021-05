США давят на Оман, требуя занять более жесткую позицию по войне в Йемене

Вашингтон, 11 мая. Соединенные Штаты призвали Оман «занять более жесткую позицию» в отношении йеменских повстанцев-хуситов. Как сообщил председатель сенатской группы по Ближнему Востоку Крис Мерфи, представители администрации Джо Байдена оказали давление на Маскат в ходе недавнего визита на Ближний Восток.

US asks Oman to convince Houthis to accept Saudi ceasefire https://t.co/Vc8tpHFKHe — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) May 11, 2021

В настоящий момент Белый дом активно создает возможности для реализации инициативы Байдена по завершению многолетнего гражданского конфликта в Йемене. Первостепенным шагом к этому является установление режима прекращения огня, который уже был предложен Саудовской Аравией. Оман же в связи с этим рассматривается как возможный рычаг для мотивирования хуситской организации «Ансар Аллах» к принятию данного предложения.

«Они являются одной из немногих стран в регионе, кто имеет возможность разговаривать с хуситами, и мы ясно дали понять, что им пора надавить на хуситов, чтобы они объявили о прекращении огня», — сообщил Мерфи.

Он добавил, что «Ансар Аллах» упускает возможность инициировать «серьезный политический процесс», отказываясь от прекращения огня и переговоров.

"Extensive talks in April and May, including direct discussions between the Houthi leadership and Saudis in Oman, ended with the Houthis – also known as Ansar Allah – coming close to accepting a ceasefire deal before ultimately rejecting the offer."https://t.co/sYemXYx3LM — Crisis Action (@Crisis_Action) May 10, 2021

Сами хуситы, в свою очередь, называют главным условием для прекращения огня снятие всеобъемлющей саудовской блокады, сохраняющейся до сих пор. Эр-Рияд же не готов пойти на такой шаг до тех пор, пока «Ансар Аллах» не прекратит наступление на нефтеносную йеменскую провинцию Мариб.

«Крайне важно, чтобы хуситы прекратили наступление на Мариб и чтобы саудовцы взяли на себя обязательства по прекращению блокады как порта Ходейда, так и аэропорта Саны, что позволит большему количеству гуманитарных грузов лучше поступать в страну. Если два этих события состоятся, мы сможем приступить к политическому процессу, способному привести к окончательному прекращению войны», — сказал Мерфи.

В настоящий момент время играет против хуситов: их кампания в Марибе «завязла» ввиду неспособности частей «Ансар Аллах» захватить доминирующие высоты и взять под контроль ключевые дороги. Это прежде всего связано с нехваткой технических средств и недостаточной огневой мощью.

«Со временем хуситы должны понять, что они, возможно, не смогут взять Мариб, и что предложение саудовцев не будет действовать вечно», — добавил Мерфи.

Ближневосточный нейтралитет

Оман является единственным членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который никогда не участвовал в йеменском конфликте. Напротив — султанат играет роль посредника между «Ансар Аллах» и войсками официального правительства вместе с их арабскими союзниками.

Analysis: Oman’s role in Yemen: Balancing international neutrality and local interests https://t.co/Ulyw91EaAU pic.twitter.com/wb2zxVlRuX — تحديثات الأخبار اليومية (@NewsFeed_MENA) December 21, 2019

Руководство Омана никогда не рассматривало хуситов как противников. Скорее, они воспринимаются как сугубо йеменская община, которую нельзя игнорировать при установлении нового порядка.

На протяжении всей войны оманские госпитали принимали раненых от обеих сторон конфликта. Местные чиновники не раз выступали как посредники при обменах западных граждан, задержанных хуситами в Йемене. Кроме того, именно Маскат сделал возможными международные поездки представителей «Ансар Аллах», предоставляя им свои самолеты.

В конце 2020 года Оман ясно выразил свое несогласие с планами администрации Дональда Трампа объявить хуситов международной террористической организацией.

Война без конца

Вооруженная фаза конфликта в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. Хуситы восстали из-за притеснений на государственном уровне по религиозному признаку.

В феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в портовый город Аден, где отозвал собственное заявление и стал номинальным главой антихуситских сил в Йемене. Оставаясь формальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт. В результате девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм». Их основной интерес заключался в ликвидации иранского влияния в регионе: Тегеран является основной силой, поддерживающей «Ансар Аллах».

Biden promised that the US would continue to help Saudi Arabian defend itself against missile attacks including those from Iranian backed militias like the Houthis in Yemen!!!!!this is the irony of 21st century. Just take a look at the pictures of Yemen.#Yemen pic.twitter.com/jNRdBv78jM — reyhane (@reyhane42246673) March 1, 2021

Вмешательство арабской коалиции затянуло боевые действия. Финансовая обременительность кампании привела к тому, что участники «Решающего шторма» стали постепенно сокращать свою активность. В настоящий момент боевые действия осуществляют лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).