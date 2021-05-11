Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 18:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:53
Общество
Расчеловечивание. Уроки трагедии в Казани. Колонка Александра Мясникова
18:52
Политика
Толстой назвал ДОН мерой по укреплению доверия после холодной войны
18:47
Общество
Румынский «замок Дракулы» предложил бесплатные вакцины от COVID-19
18:47
Происшествия
Мать гимназистки рассказала, как учитель спасала детей при стрельбе в Казани
18:46
Общество
Хоккеист Владислав Егин умер на 33-м году жизни
18:45
Общество
Жительница Прикамья отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей
18:45
Происшествия
Британский пенсионер переехал на машине жену вместо надоевшей соседки
18:44
Общество
Врач-терапевт объяснил, каких растений стоит опасаться аллергикам в период цветения
18:43
Происшествия
Британская школьница приехала в Нью-Йорк и скончалась на экскурсии
18:43
Шоу-бизнес
Мать Наташи Королевой затравили в Сети за поздравление с Днем Победы
18:41
Общество
Ковитиди рассказала о непринятом законе, который мог предотвратить трагедию в Казани
18:39
Общество
Строители трассы Европа — Западный Китай починят местные дороги в Самарской области
18:38
Общество
Сотрудники тверского БТИ спасли отравленную собаку
18:36
Общество
Россиянам рассказали, какие страны могут открыться летом
18:36
Политика
Премьер Израиля заявил о намерении увеличить интенсивность и силу ударов по сектору Газа
18:35
Происшествия
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
18:35
Общество
Вирусолог Малинникова согласилась с советами Роспотребнадзора по выбору антисептика
18:34
Происшествия
После трагедии в Казани в Севастополе займутся проверкой безопасности школ и больниц
18:34
Общество
Специалист по продуктам питания предупредил об опасности натуральной добавки
18:32
Экономика
Составлен список перспективных для инвестиций альткоинов
Все новости

США давят на Оман, требуя занять более жесткую позицию по войне в Йемене

Весь мир
США давят на Оман, требуя занять более жесткую позицию по войне в Йемене
wikipedia.org  /  Imbâbah22 / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 11 мая. Соединенные Штаты призвали Оман «занять более жесткую позицию» в отношении йеменских повстанцев-хуситов. Как сообщил председатель сенатской группы по Ближнему Востоку Крис Мерфи, представители администрации Джо Байдена оказали давление на Маскат в ходе недавнего визита на Ближний Восток.

В настоящий момент Белый дом активно создает возможности для реализации инициативы Байдена по завершению многолетнего гражданского конфликта в Йемене. Первостепенным шагом к этому является установление режима прекращения огня, который уже был предложен Саудовской Аравией. Оман же в связи с этим рассматривается как возможный рычаг для мотивирования хуситской организации «Ансар Аллах» к принятию данного предложения.

«Они являются одной из немногих стран в регионе, кто имеет возможность разговаривать с хуситами, и мы ясно дали понять, что им пора надавить на хуситов, чтобы они объявили о прекращении огня», — сообщил Мерфи.

Он добавил, что «Ансар Аллах» упускает возможность инициировать «серьезный политический процесс», отказываясь от прекращения огня и переговоров.

Сами хуситы, в свою очередь, называют главным условием для прекращения огня снятие всеобъемлющей саудовской блокады, сохраняющейся до сих пор. Эр-Рияд же не готов пойти на такой шаг до тех пор, пока «Ансар Аллах» не прекратит наступление на нефтеносную йеменскую провинцию Мариб.

«Крайне важно, чтобы хуситы прекратили наступление на Мариб и чтобы саудовцы взяли на себя обязательства по прекращению блокады как порта Ходейда, так и аэропорта Саны, что позволит большему количеству гуманитарных грузов лучше поступать в страну. Если два этих события состоятся, мы сможем приступить к политическому процессу, способному привести к окончательному прекращению войны», — сказал Мерфи.

В настоящий момент время играет против хуситов: их кампания в Марибе «завязла» ввиду неспособности частей «Ансар Аллах» захватить доминирующие высоты и взять под контроль ключевые дороги. Это прежде всего связано с нехваткой технических средств и недостаточной огневой мощью.

«Со временем хуситы должны понять, что они, возможно, не смогут взять Мариб, и что предложение саудовцев не будет действовать вечно», — добавил Мерфи.

Ближневосточный нейтралитет

Оман является единственным членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который никогда не участвовал в йеменском конфликте. Напротив — султанат играет роль посредника между «Ансар Аллах» и войсками официального правительства вместе с их арабскими союзниками.

Руководство Омана никогда не рассматривало хуситов как противников. Скорее, они воспринимаются как сугубо йеменская община, которую нельзя игнорировать при установлении нового порядка.

На протяжении всей войны оманские госпитали принимали раненых от обеих сторон конфликта. Местные чиновники не раз выступали как посредники при обменах западных граждан, задержанных хуситами в Йемене. Кроме того, именно Маскат сделал возможными международные поездки представителей «Ансар Аллах», предоставляя им свои самолеты.

В конце 2020 года Оман ясно выразил свое несогласие с планами администрации Дональда Трампа объявить хуситов международной террористической организацией.

Война без конца

Вооруженная фаза конфликта в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситское движение «Ансар Аллах» захватило практически весь Северный Йемен, включая столицу Сану. Хуситы восстали из-за притеснений на государственном уровне по религиозному признаку. 

В феврале 2015 года президент Мансур Хади подал в отставку, однако в марте бежал в портовый город Аден, где отозвал собственное заявление и стал номинальным главой антихуситских сил в Йемене. Оставаясь формальным руководителем страны, Хади официально пригласил арабские государства вмешаться в конфликт. В результате девять стран во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм». Их основной интерес заключался в ликвидации иранского влияния в регионе: Тегеран является основной силой, поддерживающей «Ансар Аллах».

Вмешательство арабской коалиции затянуло боевые действия. Финансовая обременительность кампании привела к тому, что участники «Решающего шторма» стали постепенно сокращать свою активность. В настоящий момент боевые действия осуществляют лишь Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

йемен оман ансар аллах
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 206398 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 126661 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 121495 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 71470 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 70199 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Весь мир / США давят на Оман, требуя занять более жесткую позицию по войне в Йемене
Рейтинг@Mail.ru