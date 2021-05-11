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Авиация Израиля продолжает наносить удары по жилым районам сектора Газа

  /   Обновлено: 11 мая 2021 17:54
Армия
Авиация Израиля продолжает наносить удары по жилым районам сектора Газа
wikipedia.org  /  Israel Defense Forces

Иерусалим, 11 мая. Военнослужащие Израиля продолжают осуществлять ракетные запуски по городам сектора Газа. Наибольшее количество ударов приходится по северной и центральной частям региона.

Запуски ракет привели к гибели нескольких человек, еще трое ранены, сообщила палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa. Кроме этого, обстрелы осуществляются в городе Дейр-эль-Балах, который располагается в центральной части анклава.

Ранее стало известно, что в Иерусалиме начались столкновения израильских полицейских с палестинцами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в Израиле «террором». По его словам, Тель-Авив регулярно проводит агрессивные акции, когда мусульмане празднуют священный месяц Рамадан.

израиль иерусалим сектор газа палестинцы
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