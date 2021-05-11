Бразильские штаты испытывают нехватку вакцин от СOVID-19

Бразилия, 11 мая. Власти бразильских штатов столкнулись с нехваткой вакцин от СOVID-19, предоставляемых федеральным правительством. Об этом сообщает издание UOL Notícias.

Capitais retomam aplicação da 2ª dose da Coronavac, mas estoque não basta https://t.co/CXrgcP4c1Z #brasil — Notícias ao Minuto Brasil (@noticiaminutobr) May 11, 2021

Институт Бутантан поставил 1 млн доз вакцины Coronavac 6 мая и еще 2 млн доз 10 мая. Семь столиц штатов, в том числе Кампу-Гранди, Жуан-Песоа, Масейо, Порту-Велью, Ресифи, Рио-де-Жанейро и Порту-Алегри, которые ранее приостановили кампанию по вакцинации из-за отсутствия препаратов, возобновили процесс 10 мая.

Однако из семи городов, которые также начали вакцинацию, пять сообщили о недостаточном количестве препаратов для прививки всех граждан, ожидающих второй дозы. Власти Ресифи получили 7,6 тыс. доз, однако в городе 21 тысяча людей ожидает получения второй прививки. Более того, эти граждане должны были получить вакцины еще в период с 29 апреля по 9 мая.

В Порту-Велью, где кампания по вакцинации была приостановлена на 12 дней, 7 тысяч человек ожидают нового этапа прививок, однако в город была поставлена партия из 3 тысяч доз.

В Кампу-Гранди своей очереди на вакцинацию ждут 30 тысяч человек, которые должны были привиться еще в апреле.

В Рио-де-Жанейро 48 тысяч доз, полученных 8 мая, были использованы для иммунизации пожилых граждан старше 66 лет. Группа людей от 64 до 65 лет, которая также ожидает второй дозы, получит ее только 13 мая.

Города Сальвадор и Порту-Алегри столкнулись с той же проблемой нехватки доз для вакцинации всех ожидающих своей очереди. Так, власти Порту-Алегри получили 11 тысяч доз, хотя запланирована прививка более 75 тысяч человек. В связи с этим мэрия города объявила о вакцинации для людей только старше 75 лет, пока не будут совершены новые поставки препаратов.

Приостановка вакцинации второй дозой в стране произошла после того, как Министерство здравоохранения порекомендовало властям штатов использовать вакцины, предназначенные для применения в качестве первой дозы, для людей, ожидающих вторую прививку.

В апреле китайская компания задержала поставку партии вакцин, что также вынудило штаты приостановить прививку населения. Директор фармакологической компании признал, что в будущем ожидаются новые задержки.

Пандемия в Бразилии

Бразилия — одна из самых пострадавших стран в мире от СOVID-19. Апрель 2021 года стал самым смертельным месяцем пандемии в Бразилии: за 30 дней было зарегистрировано 82 тысячи летальных исходов от COVID-19. С начала пандемии в стране было зафиксировано 15 млн случаев заражения и 423 тысячи смертей.

В связи с огромным количеством заболевших и неэффективным управлением правительства в период пандемии страна испытывает острую нехватку вакцин и сильно отстает от плана по вакцинации.

27 апреля фармакологический регулятор Anvisa отложил одобрение российской вакцины «Спутник V», использование которой требуют власти многих штатов. Однако 7 мая бразильская фармакологическая компания União Química объявила о том, что она будет производить вакцину «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения Anvisa.