Многолетняя война: почему палестинцы и Израиль не могут заключить мир по сектору Газа

Погибшие, раненые — таковы результаты очередного обострения ситуации между палестинцами и израильтянами, переросшего фактически в полномасштабную войну. О ситуации в секторе Газа на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Кровавые столкновения в Израиле» рассказал военный корреспондент, журналист израильского телевидения Сергей Гранкин.

Напряженность в регионе начала возрастать с середины апреля, уже 7 мая начались столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами у Храмовой горы (площадь, где располагается третья по значимости святыня ислама — мечеть Аль-Акса) и в районе Шейх-Джаррах, где в соответствии с решением израильского суда силовики осуществляют выселение нескольких арабских семей. Также израильские власти в ответ на продолжающиеся атаки из сектора Газа приняли решение с 9 мая полностью закрыть зону рыболовства у его берегов для палестинских моряков до дальнейшего уведомления.

10 мая начались массированные ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа. С палестинской стороны по израильской территории было выпущено не менее 150 ракет. В ответ Армия обороны Израиля начала первую волну ударов по объектам радикалов в палестинском анклаве. Министерство иностранных дел Израиля призвало мировое сообщество осудить контролирующие сектор Газа силы.

flickr.com / Israel Defense Forces

В МИД России заявили, что Москва озабочена ситуацией в Восточном Иерусалиме, решительно осуждает нападения на мирных граждан и призывает стороны избегать шагов, ведущих к эскалации насилия. В российском дипведомстве указали на то, что рост напряженности в городе подогревается выселением арабских жителей из места их исконного проживания — района Шейх-Джаррах, продвижением планов строительства 540 жилых домов для поселенцев в поселении Хар-Хома.

«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое развитие событий [рост напряженности в Восточном Иерусалиме]. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан. Призываем все стороны воздерживаться от любых шагов, чреватых эскалацией насилия», — указали в министерстве.

В рамках пресс-конференции журналист израильского телевидения Сергей Гранкин с места событий рассказал о ситуации, сложившейся в секторе Газа.

idf.il / Israel Defense Forces

— Что сейчас происходит в Израиле?

— Происходит война, очередное обострение. В принципе, такое здесь уже бывало в 2019 году. В 2014 году была большая операция «Несокрушимая скала». Судя по первому дню, будет большая война. В последние несколько часов были побиты все рекорды — за два часа было выпущено около 200 ракет в сторону израильских городов и населенных пунктов. «Железный купол» работает классно, но сбивает всего 90% ракет. Те 10%, которые долетают, приносят первые результаты — у нас уже есть потери. Но израильская авиация тоже не скучает. Поступают сообщения, что за последние пару часов интенсивных обстрелов удалось ликвидировать нескольких командиров «Исламского джихада» (Палестинский исламский джихад — признан террористической организацией в США, Европейском союзе, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле. — Прим. ФАН). На плотность огня это не влияет. Может, это как-то повлияет на моральное состояние палестинцев, и они подумают, что стоит поговорить о прекращении огня. Но пока не видно, чтобы все закончилось, ситуация обостряется с каждым часом.

— В Минздраве сектора Газа заявили, что погибли девять детей. Насколько эта информация соответствует действительности?

— Я видел кадры из Газы, судя по всему, какое-то-то количество людей все же погибло. Единственное, что нужно понимать, — это случилось вчера вечером на позициях «Исламского джихада». Я скажу две точки зрения. Израильская армия утверждает, была авария при запуске ракеты «Исламского джихада», она взорвалась при старте. И, как это часто бывает, они прячут ракеты возле домов, школ и детских садов. Поэтому при в взрыве погибло большое количество гражданских. Чтобы было понятно: треть ракет не долетает до израильской территории. Это же старые самодельные ракеты. Понятно, что разброс огромный. Поэтому это приводит к таким результатам. Хотя при той плотности огня, которую ведет израильская авиация, не может не быть жертв среди мирного населения. Ясно, что когда ликвидировали командиров, в соседней квартире тоже могли быть люди.

wikipedia.org / MinoZig

— Как в Израиле отнеслись к критике со стороны Евросоюза?

— Что касается Восточного Иерусалима, то пожелание Евросоюза союза уже выполнено. Как только начались ракетные обстрелы Иерусалима, где находятся мусульманские святыни, людей на улицах стало заметно меньше. После ракетного обстрела, наверное, говорить о сдержанности не приходилось бы ни в одной стране мира.

— Кто-то еще поддержал Израиль открыто, как госсекретарь США Энтони Блинкен?

— Очень интересное было заявление представителя ОАЭ, который буквально полгода назад подписал с Израилем мирное соглашение — у нас теперь есть дипломаты и посольства. Казалось бы, что представитель ОАЭ должен защищать палестинцев. Но он этого не сделал. Он призвал к умеренности, спокойствию, осудил обстрел Иерусалима. В Израиле его заявление прозвучало намного громче, чем любое другое. Все из-за того, что, наверное, впервые с арабской стороны на эту проблему посмотрели под другим углом.

— Некоторые СМИ пишут, что обострение выгодно Биньямину Нетаньяху, которого ждет неизбежный судебный процесс по обвинению в коррупции. Что скажете?

— Процесс уже начался и будет продолжаться, несмотря даже на войну. Израильский суд законам военного времени не подчиняется. Нужно быть очень проницательным, чтобы затеять процесс выселения палестинцев 12 лет назад. Напомню, что Верховный суд отложил решение вопроса на 30 дней, чтобы успокоить ситуацию. Вчера был день Иерусалима, поэтому израильская полиция отменила марш, запретила евреям подниматься на Храмовую гору. Власти делают все возможное, чтобы успокоить ситуацию. До удара по Иерусалиму Нетаньяху критиковали за нерешительность, что он идет на уступки. Что он махнул рукой на пост премьер-министра, поэтому все разрушает. А сегодня утром его оппоненты уже заявляют, что он затеял войну. Израиль шел на всевозможные уступки, пока не был нанесен первый удар.

wikipedia.org / The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

— Против мины «Железный купол» бессилен, поскольку это слишком маленькая и низколетящая цель?

— Модернизированный «Железный купол» сбивает мины, которые летят в сторону населенных пунктов. Никто не сбивает мины, которые ложатся в поле, поскольку это слишком дорого.

— Каковы отношения между Турцией и Израилем?

— Турция — важнейший военный союзник Израиля. Поставки оружия в Турцию — важная часть израильского экспорта. У нас есть проблемы по поводу того, как мы будем делить газ. Но они — экономические. Идеология находится в стороне. Понятно, что турецкая сторона делает свои громкие заявления, а израильские политики — свои. Я не думаю, что стороны обращают на это серьезное внимание. Эти заявления — для внутреннего пользования или для международной арены. У нас внешне плохие отношения, но хорошие цифры по бизнесу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Израиль начал ответную волну ударов на обстрелы с территории Газы.