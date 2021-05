Реальная борьба или фальсификация выборов: как Замбия готовится избирать президента

Республика Замбия готовится к проведению выборов: 12 августа 2021 года жители страны проголосуют за будущего президента и членов Национального собрания.

Избирательная комиссия Замбии (ECZ) опубликовала реестр граждан, зарегистрированных для участия в процессе. Однако противники действующей власти считают, что не все те, кто имеет право участвовать в выборах, смогут это сделать.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, каким образом в Замбии изберут президента, а главное — чем недовольна оппозиция.

Действующий лидер государства Эдгар Лунгу впервые занял пост главы Замбии в 2015 году. Тогда он одержал победу на досрочных выборах, назначенных после смерти президента Майкла Сата. В 2016 году Лунгу смог вновь завоевать большинство голосов, но перевес оказался незначительным — 50,35% против 47,63% у ближайшего оппонента.

Его главным конкурентом был лидер «Объединенной партии национального развития» (UPND) Хакаинде Хичилема. В 2021 году два замбийских политических тяжеловеса вновь поборются за право занять президентское кресло.

Электоральный процесс в стране проводится в два тура. Кроме главы государства, граждане определят вице-президента. Также народ проголосует за 150 депутатов Национальной ассамблеи, еще девять назначит новоизбранный руководитель республики.

После публикации предварительного реестра избирателей шквал общественной критики обрушился на ECZ. Содержание документа не соответствовало ожиданиям негативно настроенной по отношению к действующей власти части населения.

Фамилии некоторых граждан в нем отсутствовали, что оппозиция назвала «махинацией». Противники президента заявили, что большинство исключенных из этого реестра людей проживают в регионах, которые не голосовали за Эдгара Лунгу на выборах 2016 года.

Вопросы возникли и к количеству зарегистрированных избирателей. Их оказалось незначительно больше, чем пять лет назад. Однако, согласно статистике 2016–2021 гг., почти двум миллионам молодых замбийцев исполнилось 18 лет, что дает им право участвовать в волеизъявлении.

В то же время поддерживающие президента территории увеличили количество потенциально лояльного ему населения. Тем не менее комиссия не намерена подвергать новый список независимому аудиту, что может привести к утрате доверия со стороны жителей и кандидатов.

Другим волнующим оппозиционные силы обстоятельством являются сроки создания реестра. Избирательный орган выделил на это всего 34 дня. Причем они пришлись на сезон дождей, который считается для местных фермеров напряженным периодом, когда далеко не у всех есть время, чтобы зарегистрироваться.

Сложившаяся ситуация отвечает интересам действующей власти, так как представители сельского населения зачастую положительно оценивают политику Хакаинде Хичилема. Стоит отметить, что в 2016 формирование списка заняло шесть месяцев.

Сверх того, у оппозиции имеются претензии к количеству президентских мандатов Лунгу. Первый срок, который лидер страны дорабатывал после смерти Майкла Сата, они считают полноценным. И, соответственно, утверждают, что глава государства баллотируется уже в третий раз, что не соответствует конституции.

Опубликованный ECZ окончательный реестр избирателей претерпел незначительные изменения. В него вошли 7 миллионов человек. Список 2016 года состоял из 6,7 млн фамилий. Документ охватывает 3,7 миллиона женщин, это около 53,4% от общего количества, и 3,2 млн мужчин, 46,6% соответственно.

Председатель комиссии Патрик Ншиндано заявил, что в реестре учтены все поступившие апелляции и замечания. Удалено 21 106 дублирующих записей.

