Реальная борьба или фальсификация выборов: как Замбия готовится избирать президента

Республика Замбия готовится к проведению выборов: 12 августа 2021 года жители страны проголосуют за будущего президента и членов Национального собрания.

Избирательная комиссия Замбии (ECZ) опубликовала реестр граждан, зарегистрированных для участия в процессе. Однако противники действующей власти считают, что не все те, кто имеет право участвовать в выборах, смогут это сделать.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, каким образом в Замбии изберут президента, а главное — чем недовольна оппозиция.

Замбия и выборы

Действующий лидер государства Эдгар Лунгу впервые занял пост главы Замбии в 2015 году. Тогда он одержал победу на досрочных выборах, назначенных после смерти президента Майкла Сата. В 2016 году Лунгу смог вновь завоевать большинство голосов, но перевес оказался незначительным — 50,35% против 47,63% у ближайшего оппонента.

Его главным конкурентом был лидер «Объединенной партии национального развития» (UPND) Хакаинде Хичилема. В 2021 году два замбийских политических тяжеловеса вновь поборются за право занять президентское кресло.

Федеральное агентство новостей /

Электоральный процесс в стране проводится в два тура. Кроме главы государства, граждане определят вице-президента. Также народ проголосует за 150 депутатов Национальной ассамблеи, еще девять назначит новоизбранный руководитель республики.

Конфликт интересов

После публикации предварительного реестра избирателей шквал общественной критики обрушился на ECZ. Содержание документа не соответствовало ожиданиям негативно настроенной по отношению к действующей власти части населения.

Фамилии некоторых граждан в нем отсутствовали, что оппозиция назвала «махинацией». Противники президента заявили, что большинство исключенных из этого реестра людей проживают в регионах, которые не голосовали за Эдгара Лунгу на выборах 2016 года.

Global Look Press / © Penglijun / Xinhua

Вопросы возникли и к количеству зарегистрированных избирателей. Их оказалось незначительно больше, чем пять лет назад. Однако, согласно статистике 2016–2021 гг., почти двум миллионам молодых замбийцев исполнилось 18 лет, что дает им право участвовать в волеизъявлении.

В то же время поддерживающие президента территории увеличили количество потенциально лояльного ему населения. Тем не менее комиссия не намерена подвергать новый список независимому аудиту, что может привести к утрате доверия со стороны жителей и кандидатов.

Другим волнующим оппозиционные силы обстоятельством являются сроки создания реестра. Избирательный орган выделил на это всего 34 дня. Причем они пришлись на сезон дождей, который считается для местных фермеров напряженным периодом, когда далеко не у всех есть время, чтобы зарегистрироваться.

Global Look Press / © David Snyder / ZUMAPRESS.com

Сложившаяся ситуация отвечает интересам действующей власти, так как представители сельского населения зачастую положительно оценивают политику Хакаинде Хичилема. Стоит отметить, что в 2016 формирование списка заняло шесть месяцев.

Сверх того, у оппозиции имеются претензии к количеству президентских мандатов Лунгу. Первый срок, который лидер страны дорабатывал после смерти Майкла Сата, они считают полноценным. И, соответственно, утверждают, что глава государства баллотируется уже в третий раз, что не соответствует конституции.

Подсчет избирателей

Опубликованный ECZ окончательный реестр избирателей претерпел незначительные изменения. В него вошли 7 миллионов человек. Список 2016 года состоял из 6,7 млн фамилий. Документ охватывает 3,7 миллиона женщин, это около 53,4% от общего количества, и 3,2 млн мужчин, 46,6% соответственно.

Председатель комиссии Патрик Ншиндано заявил, что в реестре учтены все поступившие апелляции и замечания. Удалено 21 106 дублирующих записей.

19 CANDIDATES VIE FOR PRESIDENCY

NINETEEN presidential candidates have paid their nomination fees including one independent candidate, Electoral commission of Zambia (ECZ) Chief Electoral Officer Patrick Nshindano has announced.

READ STORY: https://t.co/IkJeHB0DGg — Zambia Daily Nation (@DailyNationZM) May 11, 2021

Самая высокая доля избирателей (29,6%) приходится на возрастную группу от 24 до 34 лет. Далее следует население от 34 и до 50 лет (28,9%). Молодежь, количество которой в стране заметно увеличилось, стоит на третьем месте (24,4%). Меньше всего зарегистрировано граждан старше 50 лет (17,1%).

В провинции Лусака, где проживает наибольшее количество замбийцев, участие в выборах примут около 1,2 миллиона человек. В то время как в самом малонаселенном Северо-Западном регионе зафиксировано порядка 368 тысяч избирателей.

Данный факт подтверждает утверждения оппозиции, так как Лусака в 2016 году голосовала за Лунгу, а аграрная западная часть страны — за Хичилема. Однако следует учитывать, что тенденция переезда сельских жителей в города отмечается на всем континенте, поэтому большое количество избирателей в столичном регионе необязательно является результатом махинаций.

flickr.com / balsamia

Оценка экспертов

Впрочем, ведущие замбийские и зарубежные аналитики одинаково обеспокоены предстоящим голосованием.

«Президентские и парламентские выборы выглядят как чистое мошенничество. Создание нового списка избирателей является частью преднамеренной стратегии Лунгу, направленной на сохранение власти», — заявил эксперт из Университета Замбии Сишува Сишува.

А так прокомментировал событие представитель Уорикского университета Николь Бердсворт:

«Есть опасения, что правящая партия хочет выборочно лишить гражданских прав оппозиционно настроенное население. Не допустить этого может только Избирательная комиссия».

Политический исход предстоящей кампании двух кандидатов остается неоднозначным. Если Эдгар Лунгу одержит победу, он будет во главе страны до 2026 года.