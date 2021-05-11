«Мы не должны говорить о правах убийц»: Елена Бабич о дискриминации курильщиков

Правительство РФ утвердило план мероприятий для реализации масштабной антитабачной концепции, рассчитанной до 2035 года. В планах властей усилить надзор за производством, оборотом и рекламой табака, обезличивание сигаретных пачек. Кроме того, Минздрав России предлагал увеличить рабочий день для курильщиков.

Что еще придумают законодатели, чтобы избавить человечество от вредной привычки? Нужно ли наказывать граждан за курение как за употребление наркотиков? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответила Елена Бабич, экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица».

По мнению спикера, снизить число курильщиков в России позволят только жесткие меры.

«Чем жестче меры, тем меньше курильщиков. У нас очень мягкие методы. В 16 веке и вовсе была смертная казнь за курение. Мы должны усиливать и усиливать меры», — говорит Бабич.

Проблема курения актуальна не только на территории РФ, но и за рубежом. Так, в Новой Зеландии предложили криминализировать курение для тех, кто родился после 2004 года, то есть ввести уголовную ответственность за употребление табака как за наркотики.

«Очень здравая идея. Я бы курильщиков приравнивала к убийцам и самоубийцам. Для меня основное правило жизни — не причинение вреда себе, окружающим людям и окружающей среде. Один окурок разлагается порядка 15 лет. Некоторые радиоактивные компоненты — до 500 лет. Это чудовищный вред», — отмечает экс-депутат.

По мнению Елены Бабич, избавить нацию от вредной привычки можно лишь сообща. Помимо ограничительных мер и запрета курения в общественных местах очень важно всеобщее неравнодушие.

«Если будем замечание делать, искореним. Мы должны пропагандировать здоровый образ жизни, вести ЗОЖ должно быть модно, курильщикам должно быть стыдно. Я как-то попала в начале 90-х во французское консульство, там никто не курил. И курящего человека там приравнивали к персоне нон грата, невоспитанному, некультурному», — говорит Бабич.

Запрет курения в общественных местах, страшные картинки последствий курения кажутся не такими страшными, как, например, предложение Минздрава России увеличить рабочий день для курильщиков. Елена Бабич расценивает данную меру как вполне обоснованную и честную.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

«Если человек не курит, а другой пошел на перекур, почему они оба должны работать одинаковое количество времени? В Японии у курящего зарплата меньше, потому что считается, что производительность труда падает. Это правильная инициатива. В России такой метод может быть уместен», — согласилась с предложением Минздрава Елена Бабич.

Кроме того, руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица» полагает, что ко всему прочему в борьбе с курением можно «ударить рублем» по карману курильщиков, сильно увеличив стоимость ядовитого продукта.