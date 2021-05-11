Sohu: действия США в Европе могут стать причиной войны, которая уничтожит мир

Пекин, 11 мая. Китайские эксперты указали на действия США в Европе, которые могут стать причиной открытой конфронтации с Россией.

Авторы публикации Sohu напомнили о крупнейших учениях Североатлантического альянса в Европе за 25 лет под руководством США Defender Europe 2021. По мнению аналитиков, в Вашингтоне намерены использовать маневры для укрепления военных связей с союзниками среди стран военного блока и усиления стратегического сдерживания России. Перевод публикации приводит «ПолитРоссия».

«В этих условиях масштабные учения могут свидетельствовать как о жесткой позиции Правительства США в отношении России, объединении стран НАТО для коллективного сдерживания России, так и о дальнейшем укреплении военных связей между США и союзниками по Альянсу», — пишут китайские обозреватели.

Они полагают, что подобные маневры повышают шансы на разжигание конфликта на региональном уровне. Авторы публикации отметили, что в случае если зоны военных учений сторон совпадут в воздухе или на море, это может стать причиной войны, и тогда один неверный шаг США в Европе приведет к войне, которая уничтожит мир.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в стране внимательно следят за переброской сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe 21.