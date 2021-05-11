Милонов назвал социальные сети одной из причин стрельбы в казанской школе

Казань, 11 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов выдвинул версию, что социальные сети могли спровоцировать стрельбу в казанской гимназии.

По мнению Милонова, вместо увеличения числа охранников в школах и бюджета на охрану нужно обратить внимание на психическое состояние тех, кто совершает подобные преступления. Необходимо провести расследование и выявить, кто в социальных сетях и группах провоцирует людей на совершение подобных преступлений. Ранее депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что Росгвардия должна выделить по одному сотруднику на каждую школу России.

Утром в казанскую гимназию №175 проник вооруженный человек и устроил стрельбу, сообщал ФАН. Расправу над детьми и сотрудниками образовательного учреждения учинил 19-летний Ильназ Г.