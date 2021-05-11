Комик Идрак Мирзализаде назвал Орел худшим городом для концертов

Москва, 11 мая. Город Орел получил от известного комика и участника Stand Up-шоу Идрака Мирзализаде статус худшего города для концертов.

Артист рассказал, что во время туров выступал в Орле дважды и оба раза были провальными. Зрители практически не реагировали на шутки, поэтому говорить приходилось в полной тишине.

«Орел — это худший город для выступления. Там было такое, что зрители просто молчат все выступление. Они даже не перебивают. Меня это злило так», — рассказал комик в подкасте «Время от времени» на YouTube.

Чтобы получить хоть какой-то фидбэк, артист решил спровоцировать публику и начал оскорблять все, что его окружает. Однако и это не принесло желаемого эффекта — зрители продолжали молча стоять и внимательно смотреть на сцену.

«Они не отреагировали ни на что. Я просто сказал: «Спасибо большое, до свидания». И ушел», — поделился юморист.

Для Мирзализаде негативно высказываться о зрителях во время выступления не в новинку. Прошлой осенью в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как на стендапера напала зрительница из зала. Оказалось, юморист игнорировал ее вопросы, а потом и вовсе стал оскорблять. За это она выплеснула ему в лицо пиво, а после ударила бокалом по голове.