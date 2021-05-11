В Казани наградят пострадавшую при стрельбе сотрудницу школы

Казань, 11 мая. Сотрудницу казанской гимназии наградят за оказанное стрелку сопротивление. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, вахтерша смогла нажать тревожную кнопку во время атаки на школу Женщина стала первой, кто оказал противодействие нападавшему, передает URA.RU.

«Сотрудница школы успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему быстро приехали сотрудники Росгвардии», — написал Хильштейн в Telegram.

У школы не было контракта с ЧОП несколько лет. В здании работала вахтерша, а также была установлена кнопка сигнала тревоги.

Ранее глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам Главного управления криминалистики ведомства отправиться в Казань для проведения расследования.