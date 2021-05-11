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Продажи бытовой техники в России превысили показатели 2014 года

Экономика
Продажи бытовой техники в России превысили показатели 2014 года
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 11 мая. Спрос на крупную бытовую технику заметно вырос в России. Ее продажи в первом квартале 2021 года впервые обошли показатели докризисного 2014 года, сообщили представители ретейла.

По мнению экспертов, текущая тенденция обусловлена переходом россиян на удаленную работу и ростом ипотечного кредитования. Производители считают, что на рынке происходит перераспределение долей между игроками, пишет «Коммерсантъ».

Согласно отчету «М.Видео-Эльдорадо», в первом квартале в России было продано бытовой техники на 76,3 млрд рублей, что на 18% превышает показатели прошлого года. В продажах лидируют стиральные машины (27%), холодильники (21%) и варочные панели (12%).

Аналитики компании Deloitte ранее сообщили о сократившихся темпах роста российских торговых сетей. По мнению специалистов, компании не могут достичь прошлых показателей из-за снижения доходов на фоне кризиса, вызванного пандемией.

торговля бытовая техника ретейл
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