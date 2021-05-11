Министр Ткаченко считает, что Зеленский не сможет повлиять на сериальный бизнес Украины

Киев, 11 мая. Произведенные на Украине сериалы не смогут запретить продавать России. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Таким образом глава минкульта прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не получает роялти от показа в России сериала «Папик» на телеканале СТС. Продукт является производством студии «Квартал 95», сооснователь которой — глава государства.

«Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», — сказал Ткаченко.

По его мнению, чтобы запретить продажу украинских сериалов России, необходимо принять закон, который ограничит всю торговлю между странами. Тогда «это будет в границах закона». Иначе вмешиваться в эту деятельность не стоит, заключил Ткаченко.

Ранее китайский политолог Вань Цинсун рассказал, почему Украине не удастся заручиться поддержкой НАТО в противостоянии с Россией.