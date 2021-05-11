Шойгу призвал не допускать в Российскую армию лиц с наркотической зависимостью

Москва, 11 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что в большинстве воинских частей ВС РФ удается избежать правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.

«В настоящее время в подавляющем большинстве соединений и воинских частей удается избежать правонарушений в этой сфере», — сказал министр.

Он отметил, что в Вооруженных силах РФ регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих, и важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств.

Шойгу подчеркнул, что благодаря совместной работе Минобороны, Главной военной прокуратуры, Главного военного следственного управления и департамента военной контрразведки ФСБ России наблюдается положительная динамика в вопросе правопорядка и воинской дисциплины.

«Следует продолжать системную работу по повышению правосознания военнослужащих», — добавил министр обороны РФ.

Ранее Шойгу заявил, что Российская армия находится в полной готовности к обеспечению безопасности страны.