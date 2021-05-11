Елизавета II рассказала о намерении Лондона противостоять «враждебной деятельности»

Лондон, 11 мая. Правительство Великобритании планирует принять меры для сопротивления «враждебной деятельности» других государств, заявила королева Елизавета II.

Монарх сделала заявление, пока произносила тронную речь. Королева открывала новую сессию работы парламента. Торжественную речь для Елизаветы II подготовило правительство.

«Правительство будет предпринимать меры по противостоянию враждебной деятельности других государств», — сообщила она.

Королева произнесла краткую речь. В ходе выступления монарх перечислила список законопроектов, которые планируется внести в парламент. Детали она не уточнила.

В этом году традиционная церемония претерпела некоторые изменения из-за коронавирусных ограничений и смерти супруга королевы. Она прибыла в Вестминстерский дворец в лимузине, а не в золоченной карете. Кроме того, выступление Елизаветы II слушали всего лишь 74 человека.