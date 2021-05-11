Японский Subaru анонсировал выпуск нового электрокара Solterra

Токио, 11 мая. Первый электромобиль от японского производителя Subaru должен появиться на рынке в следующем году.

Представители японской автомобильной компании объявили о существовании электрокара собственного производства под названием Solterra. Производитель запланировал старт продаж на следующий год. Модель будет поставляться в Японию, Северную Америку, Европу и Китай. Об этом пишет «Тарантас Ньюс».

Экземпляр представляет собой кроссовер, разработка которого ведется вместе с Toyota. Известно, что машина будет основываться на платформе e-Subaru Global Platform.

Примечательно, что данная архитектура позволяет создавать автомобили со всем спектром приводов, а также делает доступной поддержку различных вариаций аккумуляторов и электродвигателей. На данный момент в Subaru раскрыли только то, что на машине будет полный привод, а в линейке появятся комплектации с двумя моторами.

Японский бренд ранее презентовал общественности наиболее «внедорожный» вариант своего универсала Outback. Комплектация получила название Wilderness Edition.