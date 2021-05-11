Военный врач предупредил об опасной инфекции из Индии, которая угрожает РФ

Москва, 11 мая. Коронавирус становится проводником для новых болезней, заявил военный врач, клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер.

Он отметил, что на пандемию в Индии легло более опасное заболевание — мукоромикоз. Врач объяснил, что эта инфекция поражает слизистую носа и глаз. В особо тяжелых случаях врачи в Индии удаляют глазные яблоки у пациентов, чтобы грибок не проник в мозг больного, сообщает Александр Эдигер в беседе с «Общественной службой новостей».

Мукоромикоз (черная плесень) – это возбудитель. При условиях теплого климата и высокой влажности он становится главным фактором увеличения заболеваемости, объяснил врач.

По словам специалиста, этот грибок встречается и в России, но заболеть им возможно только при определенных факторах. Врач отметил, что есть риск привезти заболевание из теплой страны. Он посоветовал россиянам воздержаться от поездок в тропические страны.

Ранее сообщалось, что в индийской реке Ганг находят тела умерших от коронавируса. Трупы в реку сбрасывают родственники погибших, у которых нет средств на похороны.