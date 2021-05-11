Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем

Москва, 11 мая. Российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря воздушные цели, приближавшиеся к российской границе

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота, входящем в пресс-службу Южного военного округа сообщили, что российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два французских истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщает Radiosputnik

Все военные объекты приближались к границе с Россией. После идентификации французских ВС, экипаж российского истребителя сопроводил их над акваторией Черного моря. В результате маневров нарушения российской границы допущено не было.

Директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik прокомментировал данный инцидент.

«Наши войска противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство, причем дежурство приравнивается к выполнению боевой задачи. Несут его радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, истребительная авиация. Как только самолеты приближаются к нашей воздушной границе (если это не пассажирские самолеты, которые идут по определенной трассе), то они считаются потенциальными нарушителями, и на их перехват поднимаются истребители. В данном случае вдоль нашей границы летели самолеты НАТО – мы поднимаем наши перехватчики, которые следят за действиями этих разведчиков и препятствуют проникновению в наше воздушное пространство. Препятствуют в прямом смысле слова – физически, если потребуется. То есть перекрывают курс для залета на территорию России», – пояснил эксперт.

Кнутов, оценивая работу российских летчиков, назвал две основные задачи НАТО, одна из которых направлена на вскрытие российских систем ПРО, записать характеристики излучений радиолокационных станций и станций наведения ракет, а вторая состоит в том, чтобы вымотать несущих боевое дежурство пилотов.

Именно поэтому нарушения с их стороны происходят постоянно. Но как отмечает Кнутов, личный состав российских войск к таким нагрузкам готов.

«То, что мы действует достаточно жестко и решительно – это оправданно. Потому что цель преследуется со стороны НАТО отнюдь не благородная: собирается информация, готовятся к военным провокациям, а, может, и к военным действиям. Чтобы этого не допустить, мы такие разведывательные полеты срываем. Все это говорит о хорошем уровне подготовки и наших летчиков, и военнослужащих радиотехнических войск. А также о том, что наше небо находится на замке», – заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, как российские военные перехватили американский самолет над Тихим океаном.