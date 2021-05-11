Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 17:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:21
Общество
Вышел новый трейлер фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре»
17:19
Экономика
Выплаты с 1 июля и бесплатные лекарства: на какую поддержку могут рассчитывать семьи в РФ
17:18
Происшествия
Ольгу Мисик приговорили к двум годам ограничения свободы за вандализм у Генпрокуратуры
17:18
Политика
Британцы язвительно отреагировали на трагедию в российской школе
17:15
Весь мир
Обострение в Палестине — арабы продолжают умирать, а евреи жить в страхе за свои жизни
17:12
Общество
Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
17:11
Армия
Sohu: действия США в Европе могут стать причиной войны, которая уничтожит мир
17:10
Происшествия
Милонов назвал социальные сети одной из причин стрельбы в казанской школе
17:10
Шоу-бизнес
Комик Идрак Мирзализаде назвал Орел худшим городом для концертов
17:08
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину
17:08
Политика
В Казани наградят пострадавшую при стрельбе сотрудницу школы
17:06
Экономика
Продажи бытовой техники в России превысили показатели 2014 года
17:02
Политика
Министр Ткаченко считает, что Зеленский не сможет повлиять на сериальный бизнес Украины
17:02
Армия
Шойгу призвал не допускать в Российскую армию лиц с наркотической зависимостью
17:01
Политика
Елизавета II рассказала о намерении Лондона противостоять «враждебной деятельности»
17:01
Происшествия
Два самолета не могут приземлиться в Геленджике из-за порывистого ветра
17:01
Экономика
Японский Subaru анонсировал выпуск нового электрокара Solterra
17:00
Общество
Военный врач предупредил об опасной инфекции из Индии, которая угрожает РФ
16:59
Политика
Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем
16:59
Общество
Мордовия усилит меры безопасности детей во всех соцобъектах
Все новости

Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем

Политика
Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Москва, 11 мая. Российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря воздушные цели, приближавшиеся к российской границе

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота, входящем в пресс-службу Южного военного округа сообщили, что российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два французских истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, сообщает Radiosputnik

Все военные объекты приближались к границе с Россией. После идентификации французских ВС, экипаж российского истребителя сопроводил их над акваторией Черного моря. В результате маневров нарушения российской границы допущено не было.

Директор Музея войск противовоздушной обороны, военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио Sputnik прокомментировал данный инцидент.

«Наши войска противовоздушной обороны несут круглосуточное боевое дежурство, причем дежурство приравнивается к выполнению боевой задачи. Несут его радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска, истребительная авиация. Как только самолеты приближаются к нашей воздушной границе (если это не пассажирские самолеты, которые идут по определенной трассе), то они считаются потенциальными нарушителями, и на их перехват поднимаются истребители. В данном случае вдоль нашей границы летели самолеты НАТО – мы поднимаем наши перехватчики, которые следят за действиями этих разведчиков и препятствуют проникновению в наше воздушное пространство. Препятствуют в прямом смысле слова – физически, если потребуется. То есть перекрывают курс для залета на территорию России», – пояснил эксперт.

Кнутов, оценивая работу российских летчиков, назвал две основные задачи НАТО, одна из которых направлена на вскрытие российских систем ПРО, записать характеристики излучений радиолокационных станций и станций наведения ракет, а вторая состоит в том, чтобы вымотать несущих боевое дежурство пилотов.

Именно поэтому нарушения с их стороны происходят постоянно. Но как отмечает Кнутов, личный состав российских войск к таким нагрузкам готов.

«То, что мы действует достаточно жестко и решительно – это оправданно. Потому что цель преследуется со стороны НАТО отнюдь не благородная: собирается информация, готовятся к военным провокациям, а, может, и к военным действиям. Чтобы этого не допустить, мы такие разведывательные полеты срываем. Все это говорит о хорошем уровне подготовки и наших летчиков, и военнослужащих радиотехнических войск. А также о том, что наше небо находится на замке», – заключил военный эксперт.

Ранее сообщалось, как российские военные перехватили американский самолет над Тихим океаном.

черное море перехват су-27 самолеты
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 201335 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 124243 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 110370 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 61944 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 61075 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Политика / Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем
Рейтинг@Mail.ru