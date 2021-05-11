Родители массово звонят в экстренные службы после стрельбы в казанской школе

Казань, 11 мая. Жители Казани требуют, чтобы в учебных заведениях усилили охрану после трагедии в гимназии № 175. За этот день увеличилось количество звонков по номеру 112.

Горожане выразили недовольство из-за того, как школьников охраняют в учреждениях. Они опасаются повторения трагедии, сообщает «Лайф».

Ранее стало известно, что руководство казанской гимназии отказалось от охраны в период пандемии. Школа пыталась экономить на услуге. Большинство образовательных учреждений не только в республике, но и во всей стране придерживались аналогичной политики, сообщал ФАН. С завтрашнего дня решение по этому вопросу будет пересмотрено.

Трагедия в Казани произошла в здании гимназии №175. Туда рано утром ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и расстрелял людей. Жертвами стали восьмиклассники, а также учительница английского языка Эльвира Игнатьева и еще одна женщина.