Мордовия усилит меры безопасности детей во всех соцобъектах

Саранск, 11 мая. Врио главы Мордовии дал поручение усилить меры безопасности детей. Речь идет обо всех социальных объектах республики.

«По поручению Врио Главы Мордовии Артема Здунова 11 мая будет проведено совместное заседание социального блока правительства, органов внутренних дел и глав муниципальных образований, на котором примут решения по усилению действующих мер безопасности детей на объектах социальной направленности», — сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

В этот перечень входят школы, детские сады, техникумы и колледжи, а также учреждения дополнительного образования и спортивные организации. Все учебные заведения в ближайшее время проинспектируют на предмет соблюдения мер безопасности.

Также Артем Здунов выразил соболезнования родным и близким погибших во время трагедии в Татарстане. Соответствующую телеграмму он направил на имя президента республики Рустама Минниханова.

Ранее ФАН писал, что временный мемориал погибшим в казанской школе откроют в Нижнем Новгороде. Цветы и свечи на месте памяти и скорби появятся во вторник с 16:00 часов.