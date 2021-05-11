Сотрудников Росгвардии допросили из-за регистрации оружия стрелку в Казани

Казань, 11 мая. Правоохранительные органы допросили сотрудников Росгвардии и членов медкомиссии, участвовавших в регистрации и выдаче оружия 19-летнему стрелку Ильназу Г.

Процедура получения лицензии, по предварительным данным, была соблюдена. Никаких нарушений при выдаче разрешения на хранение оружия специалисты не выявили. Все обстоятельства случившегося выясняются, расследование дела продолжается.

Следственный комитет опубликовал видео допроса молодого человека, напавшего на казанскую гимназию №175, сообщало агентство URA.RU. Юноша заявил, что всех ненавидит и считает себя «богом».