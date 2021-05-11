Читатели Die Welt поддержали проведение парада в честь Дня Победы

Берлин, 11 мая. Автор статьи немецкого журнала назвал парад в честь Дня Победы «бряцанием оружия» в адрес Запада, не все читатели с ним согласились.

Читатели немецкой ежедневной газеты Die Welt прокомментировали парад в честь Дня Победы. Подробнее — в материале Иносми.ру Военный парад был проведен по случаю 76-й годовщины победы над нацистской Германией. Автор статьи Кристоф Ваннер, специально приехал в Москву к памятному событию и назвал шествие «бряцанием оружия» в сторону Запада. С ним не согласились многие читатели.

«Там еще с почтением относятся к ветеранам, а дети по традиции дарят им цветы. Трогательный момент, а нас уже от этого отучили», пишет Olli F.

Другой пользователь, с ником Dieter G и вовсе предложил отмечать этот день во всем мире.

«Да пусть они там отмечают что хотят. Как и другие народы. Какое нам до этого дело? Правильно — никакого», — предложил оставить в покое россиян Gerhard K.

Sven B напомнил, что во время войны погибло 20 миллионов человек. И парад — великий повод почтить их память.

«По крайней мере жителям этой страны есть чем гордиться, и это их сплачивает. Как только в Германии кто-то начинает гордиться чем-то из исторического прошлого, его сразу называют правым, сторонникам партии АдГ, и после этого человеку приходиться уйти в отставку… Просто стоит задуматься над этим», — написал Alexey K.

Milena N назвала парады в честь Дня Победы свидетельством сплоченности народа, напомнив, что подобные мероприятия проходят и в других странах, например во Франции или Бельгии.

«Эти народы отличаются от немцев тем, что они гордятся своей страной, своей нацией. Тогда как немцы, на мой взгляд, лишь стыдятся своей страны. Язык и культуру никто не культивирует. Народ без национальной гордости — это прискорбно», — подчеркнула она.

Wolf B пишет:

«Посмотрел я этот парад и никакого бряцания оружием не увидел. Я не замечаю этого и 14 июля в Париже. Речь идет о том, чтобы не допустить новой войны с участием России».

«Россия празднует победу над фашизмом. Франция чествует Наполеона в день его смерти. Германия, к сожалению, не отмечает 150-летнюю годовщину создания Германской империи», — пишет Marc M.

Ранее сообщалось как Белград встретил парад Победы.