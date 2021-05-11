Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Курганской области

Курган, 11 мая. Автомобильная авария с участием микроавтобуса в Курганской области унесла жизни пятерых человек. Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

По предварительной информации, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись микроавтобус и автомобиль Audi Q7. В результате аварии погибли пять человек и еще пять получили травмы. Четверо пострадавших находятся в больнице.

В Курганской области развернут штаб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП. Как уточнили в правительстве, планируется эвакуация ребенка, находившегося в микроавтобусе, в больницу Кургана.

МВД Нижегородской области ранее сообщило о возбуждении уголовного дела после ДТП с четырьмя погибшими вблизи села Ясное Сеченовского района. Тела троих мужчин и одной девушки были найдены у недостроенной дороги рядом с автомобилем.