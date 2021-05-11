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Экс-участница Comedy Woman Татьяна Морозова назвала причину ухода из проекта

  /   Обновлено: 11 мая 2021 16:46
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman Татьяна Морозова назвала причину ухода из проекта
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 11 мая. Актриса Татьяна Морозова в эфире YouTube-проекта «Эмпатия Манучи» раскрыла причину своего ухода из передачи ТНТ Comedy Woman.

Ведущий Вячеслав Манучаров поинтересовался у Морозовой, с чем связано ее решение покинуть проект, в котором она участвовала с 2008 года. Артистка ответила, что ей захотелось развиваться в другом направлении. Тем более, добавила она, отношения в коллективе стали напряженными из-за конфликтов. При этом звезда уточнила, что споры между коллегами — абсолютно нормальное явление.

«Я решила, что я хочу чего-то нового», — сказала она.

Морозовой казалось, что она и ее партнеры по площадке — это часть большой семьи. Однако после своего ухода знаменитость поняла: их связывала только работа. Звезда проекта выразила слова благодарности другим участницам, которые многое дали ей во время работы в Comedy Woman.

В настоящее время жизнь еще одной звезды комедийного проекта — Екатерины Скулкиной — стремительно меняется. Телеведущая не перестает поражать поклонников результатами похудения. Ей удалось скинуть не один десяток килограммов. Знаменитость недавно похвасталась стройной фигурой, показав подписчикам фото, на котором запечатлена в вечернем платье.

морозова шоу comedy woman
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