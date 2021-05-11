Экс-советник Пентагона назвал главное преимущество России над США в Черном море

Вашингтон, 11 мая. Исход возможного вооруженного конфликта между Россией и США в Черном море далеко не так однозначен, как может показаться, заявил военный эксперт из Вашингтона Крис Озборн.

Крис Озборн — американский журналист и обозреватель, ранее занимавший должность советника в Министерстве обороны США. В Пентагоне аналитик занимался вопросами логистики и военной техники. Болгарское издания Bulgaruian Military приводит комментарий Озборна по поводу теоретической возможности вооруженного конфликта между Россией и США в акватории Черного моря.

С одной стороны, Соединенные Штаты могут рассчитывать на численное превосходство в боевых кораблях, однако эксперт уверен, что американцы не смогут конвертировать его в бесспорное преимущество. Дело в мощном подводном флоте Российской Федерации — эквивалента российским подводным лодкам в Черном море США предоставить не сможет. Преимущество России в области подводных лодок значительно ограничит свободное плавание и движение американских кораблей.

Также Россия может нанести серьезный удар по коммуникациям США в регионе. Эксперт насчитал в распоряжении Черноморского флота около 85 корветов и 55 патрульных катеров, способных наносить быстрые точечные удары по американским инфраструктурным узлам у берегов Румынии и Болгарии.

Решающим фактором в подобном противостоянии должен стать перевес одной из сторон в высокоточных вооружениях и более совершенных системах радиолокации и наведения, резюмирует эксперт. Ранее китайское издание Sohu оставило восторженный отзыв о новейших российских электрических торпедах УЭТ-1, значительно превосходящих по характеристикам американские Mark 46, стоящие на вооружении ВМС США еще с 1960-х годов.