Сотрудники челябинского зоопарка ищут парикмахера для самца альпаки

Челябинск, 11 мая. Челябинский зоопарк предложил местным грумерам или парикмахерам попробовать свои силы в стрижке альпаки.

Сотрудники зоопарка объявили конкурс. В нем может принять участие любой желающий, у кого есть собственный инструмент и опыт в стрижках собак, кошек или людей. Соискателей предупреждают: шерсть у альпаки Еремея очень мягкая, поэтому требуется особый подход к стрижке.

Животное зафиксируют, чтобы парикмахеру не пришлось бегать за животным по вольеру с ножницами. Однако не исключено, что Еремей может плеваться. Сотрудники зоопарка постараются уберечь отважных грумеров от подобного конфуза. По окончании процедуры фото красавца выложат в соцсетях.

«Мы будем всячески восхвалять ваш таланта перед нашими подписчиками и посетителями», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Табличка с именем и информацией о мастере появится на вольере, как о лучшем специалисте в области укрощения шерсти и волос. Заявку на участие в конкурсе можно оставить на сайте зоопарка.

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