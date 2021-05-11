Американцы назвали российскую АПЛ «Казань» грозным и неуязвимым противником ВМС США

Москва, 11 мая. Зарубежный военный эксперт вынужден был признать, что Россия получила едва ли не самую совершенную подлодку в мире.

Автор публикации для американского портала 19FortyFive Калеб Ларсон говорит о новом атомном подводном крейсере К-561 «Казань». Эксперт отмечает, что при этом даже «Северодвинск», на основе которого и разрабатывалась «Казань», выглядит впечатляюще. Перевод публикации приводит «ПолитРоссия».

В США назвали российскую АПЛ «Казань» грозным и неуязвимым противником ВМС США. Ларсон напомнил о словах руководителя программ из командования военно-морских систем США контр-адмирала Дейва Джонсона, который в свое время намеренно разместил модель первой российской субмарины класса «Ясень» рядом со своим рабочим местом, чтобы смотреть на подлодку и думать о ней каждый раз по пути на работу и обратно. Эксперт отмечает, что выводы о преображении ВМФ РФ в целом благодаря появлению одной такой подлодки были бы преждевременны и представляли бы собой отголоски холодной войны. Однако американский журналист признает, что каждая такая новинка — это еще один шаг в сторону модернизации российского флота, который уже сегодня несет серьезную угрозу для ВМС США.

Аналитики The National Interest ранее рассказали, что в Вашингтоне «вооруженная до зубов» российская подлодка «Ясень-М» вызвала ужас.