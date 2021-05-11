Губернатор Югры оценила ход работ по строительству арт-резиденции в Ханты-Мансийске

Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 17:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:21
Общество
Вышел новый трейлер фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре»
17:19
Экономика
Выплаты с 1 июля и бесплатные лекарства: на какую поддержку могут рассчитывать семьи в РФ
17:18
Происшествия
Ольгу Мисик приговорили к двум годам ограничения свободы за вандализм у Генпрокуратуры
17:18
Политика
Британцы язвительно отреагировали на трагедию в российской школе
17:15
Весь мир
Обострение в Палестине — арабы продолжают умирать, а евреи жить в страхе за свои жизни
17:12
Общество
Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
17:11
Армия
Sohu: действия США в Европе могут стать причиной войны, которая уничтожит мир
17:10
Происшествия
Милонов назвал социальные сети одной из причин стрельбы в казанской школе
17:10
Шоу-бизнес
Комик Идрак Мирзализаде назвал Орел худшим городом для концертов
17:08
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину
17:08
Политика
В Казани наградят пострадавшую при стрельбе сотрудницу школы
17:06
Экономика
Продажи бытовой техники в России превысили показатели 2014 года
17:02
Политика
Министр Ткаченко считает, что Зеленский не сможет повлиять на сериальный бизнес Украины
17:02
Армия
Шойгу призвал не допускать в Российскую армию лиц с наркотической зависимостью
17:01
Политика
Елизавета II рассказала о намерении Лондона противостоять «враждебной деятельности»
17:01
Происшествия
Два самолета не могут приземлиться в Геленджике из-за порывистого ветра
17:01
Экономика
Японский Subaru анонсировал выпуск нового электрокара Solterra
17:00
Общество
Военный врач предупредил об опасной инфекции из Индии, которая угрожает РФ
16:59
Политика
Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем
16:59
Общество
Мордовия усилит меры безопасности детей во всех соцобъектах
Все новости

Губернатор Югры оценила ход работ по строительству арт-резиденции в Ханты-Мансийске

Общество
Губернатор Югры оценила ход работ по строительству арт-резиденции в Ханты-Мансийске
gov.admhmao.ru  /  Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Ханты-Мансийск, 11 мая. Арт-резиденция в Ханты-Мансийске почти готова к эксплуатации. Ход строительных работ оценила губернатор Югры Наталья Комарова.

Инициатором создания арт-резиденции выступило креативное сообщество региона. Комаровой презентовали молодежный спортивно-досуговый центр, который ввели в эксплуатацию в апреле. На его базе смогут заниматься более тысячи человек, сообщает Ugra-news.ru.

Также она оценила ход работ по благоустройству общественной территории в микрорайоне «Береговая зона». Здесь построили скейт-парк, зону отдыха и площадки для воркаута. По словам Комаровой, готовность объекта составляет 98%. Работы планируют завершить в июне 2021 года.

Власти Югры также направят дополнительные 811 миллионов рублей на благоустройство общественных городских пространств. Из заложенной суммы почти 330 миллионов направят на софинансирование муниципалитетов.

ханты-мансийск арт-резиденция новогодняя столица
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 201335 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 124243 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 110370 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 61944 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 61075 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Общество / Губернатор Югры оценила ход работ по строительству арт-резиденции в Ханты-Мансийске
Рейтинг@Mail.ru