Губернатор Югры оценила ход работ по строительству арт-резиденции в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 11 мая. Арт-резиденция в Ханты-Мансийске почти готова к эксплуатации. Ход строительных работ оценила губернатор Югры Наталья Комарова.

Инициатором создания арт-резиденции выступило креативное сообщество региона. Комаровой презентовали молодежный спортивно-досуговый центр, который ввели в эксплуатацию в апреле. На его базе смогут заниматься более тысячи человек, сообщает Ugra-news.ru.

Также она оценила ход работ по благоустройству общественной территории в микрорайоне «Береговая зона». Здесь построили скейт-парк, зону отдыха и площадки для воркаута. По словам Комаровой, готовность объекта составляет 98%. Работы планируют завершить в июне 2021 года.

Власти Югры также направят дополнительные 811 миллионов рублей на благоустройство общественных городских пространств. Из заложенной суммы почти 330 миллионов направят на софинансирование муниципалитетов.