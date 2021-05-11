Вахтер гимназии оказал казанскому стрелку активное сопротивление

Казань, 11 мая. Первым казанского стрелка, который устроил бойню в гимназии, встретил 62-летний вахтер Мулланур Мустафин, сообщил источник ФАН.

Он попытался захлопнуть перед стрелком стеклянную дверь, но неудачно. Мужчина получил огнестрельное ранение и сейчас находится в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ранения головы, костей таза и живота.

Также стало известно, что в школе работает и жена вахтера Альфия. Женщина была классным руководителем стрелка в те годы, когда он проходил обучение в школе. Альфия преподает татарский язык. Педагогический стаж учителя составляет 38 лет, у нее есть множество наград за трудовую деятельность.