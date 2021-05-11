Афины и Москва готовятся согласовать дату возобновления авиасообщения

Афины, 11 мая. Греция и Россия в ближайшее время согласуют дату возобновления авиасообщения между странами. Об этом во вторник рассказали в Министерстве иностранных дел Греции.

Согласно заявлению представителей МИД Греции, дата будет согласована уже на следующей неделе. По данным агентства ТАСС, конференцию на эту тему 12 мая провели министр транспорта РФ Виталий Савельев и первый замглавы внешнеполитического греческого ведомства Мильтиадис Варвициотис.

После возобновления приема отдыхающих из России, с 1 июня, Турция может убрать систему обслуживания all inclusive. Как сообщалось ранее, изменения могут коснуться и системы шведских столов.