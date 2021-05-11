В Сети появились кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов ВВС Франции над Черным морем

Москва, 11 мая. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата трех самолетов французских ВВС над Черным морем, которые 11 мая приблизились к российской госгранице.

Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) распространила сообщение о том, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали несколько иностранных воздушных целей. Для их идентификации и перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30.

Экипажу удалось определить, что к границе РФ приблизились два самолета тактической авиации ВВС Франции «Мираж-2000» и одно воздушное судно-заправщик C-135.

Подчеркивается, что весь полет истребителя Су-30 прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.

Ранее сообщалось, что 10 мая истребителям Су-27 удалось предотвратить вторжение самолетов ВВС Франции в воздушное пространство РФ. Стоит отметит, что эксперты связывают частое появление самолетов и кораблей НАТО в регионе с желанием Альянса отработать прицеливание по российским ракетным базам, передает infox.ru.