В Сети появились кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов ВВС Франции над Черным морем

Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
11 мая 17:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:21
Общество
Вышел новый трейлер фэнтези «Легенда о Зеленом рыцаре»
17:19
Экономика
Выплаты с 1 июля и бесплатные лекарства: на какую поддержку могут рассчитывать семьи в РФ
17:18
Происшествия
Ольгу Мисик приговорили к двум годам ограничения свободы за вандализм у Генпрокуратуры
17:18
Политика
Британцы язвительно отреагировали на трагедию в российской школе
17:15
Весь мир
Обострение в Палестине — арабы продолжают умирать, а евреи жить в страхе за свои жизни
17:12
Общество
Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
17:11
Армия
Sohu: действия США в Европе могут стать причиной войны, которая уничтожит мир
17:10
Происшествия
Милонов назвал социальные сети одной из причин стрельбы в казанской школе
17:10
Шоу-бизнес
Комик Идрак Мирзализаде назвал Орел худшим городом для концертов
17:08
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ готовят спектакль для НАТО, оружие из зоны ООС рекой течет на Украину
17:08
Политика
В Казани наградят пострадавшую при стрельбе сотрудницу школы
17:06
Экономика
Продажи бытовой техники в России превысили показатели 2014 года
17:02
Политика
Министр Ткаченко считает, что Зеленский не сможет повлиять на сериальный бизнес Украины
17:02
Армия
Шойгу призвал не допускать в Российскую армию лиц с наркотической зависимостью
17:01
Политика
Елизавета II рассказала о намерении Лондона противостоять «враждебной деятельности»
17:01
Происшествия
Два самолета не могут приземлиться в Геленджике из-за порывистого ветра
17:01
Экономика
Японский Subaru анонсировал выпуск нового электрокара Solterra
17:00
Общество
Военный врач предупредил об опасной инфекции из Индии, которая угрожает РФ
16:59
Политика
Военный эксперт назвал причины провокаций французских самолетов над Черным морем
16:59
Общество
Мордовия усилит меры безопасности детей во всех соцобъектах
Все новости

В Сети появились кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов ВВС Франции над Черным морем

Армия
В Сети появились кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов ВВС Франции над Черным морем
wikipedia.org  /  Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

Москва, 11 мая. Минобороны РФ опубликовало видео перехвата трех самолетов французских ВВС над Черным морем, которые 11 мая приблизились к российской госгранице.

Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) распространила сообщение о том, что российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря зафиксировали несколько иностранных воздушных целей. Для их идентификации и перехвата в воздух был поднят истребитель Су-30.

Экипажу удалось определить, что к границе РФ приблизились два самолета тактической авиации ВВС Франции «Мираж-2000» и одно воздушное судно-заправщик C-135.

Подчеркивается, что весь полет истребителя Су-30 прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России допущено не было.

Ранее сообщалось, что 10 мая истребителям Су-27 удалось предотвратить вторжение самолетов ВВС Франции в воздушное пространство РФ. Стоит отметит, что эксперты связывают частое появление самолетов и кораблей НАТО в регионе с желанием Альянса отработать прицеливание по российским ракетным базам, передает infox.ru.

россия су-30 ВВС Франции
Комментировать
Самое популярное
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 201335 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 124243 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 110370 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 61944 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Политика 61075 10 мая 2021
Польские эксперты назвали выступление Путина на параде Победы международным посланием
Все новости / Армия / В Сети появились кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов ВВС Франции над Черным морем
Рейтинг@Mail.ru