Семьям погибших в Казани выплатят по миллиону рублей. События дня

Президенты России и США в ходе предстоящей встречи намерены обсудить контроль над вооружениями и проблемы безопасности. Об этом сообщается на сайте миссии Соединенных Штатов в Женеве. Кроме того, по мнению экспертов, одной из центральных тем предстоящего диалога станет Украина. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва позитивно относится к идее встречи лидеров сверхдержав. В нашем дипведомстве уверены, что главными в двусторонней повестке должны стать вопросы стратегической стабильности, ведь Вашингтон «последовательно разрушил» практически все механизмы по контролю над вооружениями, кроме СНВ-3. О его продлении Путин и Байден договорились лично в ходе телефонной беседы.

Семьям погибших в Казани выплатят по миллиону рублей

Агентство городских новостей Москва / Денис Воронин

С минуты молчания начал сегодняшнее совещание с вице-премьерами глава российского правительства. Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

«Утром в одной из школ случилась большая трагедия. Стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко. Ученики школы и взрослые погибли. И каждая такая потеря — это огромное горе. Надо помочь, конечно, и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую», — сказал Михаил Мишустин.

Жертвами теракта в Татарстане стали семеро детей. Также погибли две женщины, в том числе 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева. По последним данным Минпросвещения, 21 пострадавший госпитализирован. Правительство республики по поручению президента России Владимира Путина выплатит по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч - получившим ранения тяжелой и средней тяжести, по 200 тысяч - пострадавшим с ранениями легкой степени. В столице Татарстана будут работать российские министры здравоохранения и просвещения. В Казань уже прибыл спецборт МЧС России с врачами, сотрудниками судебно-медицинской экспертизы и психологами. 19-летнему «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Утром злоумышленник в маске вошел в гимназию, где когда-то учился, взорвал самодельную бомбу и открыл стрельбу по школьникам. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлено в Татарстане днем траура.