Отец устроившего стрельбу в Казани подростка вышел на связь

Казань, 11 мая. Ринат Нурхаматович, отец виновника трагического инцидента в гимназии №175 Ильназа Г., ответил на вопросы представителей прессы.

Мужчину поразила информация о деяниях его сына. Как рассказал Ринат, по просьбе прокуратуры он отправился домой.

«Что же он наделал? Он же учился четвертый год в техникуме!» — заявил отец подростка.

Прокуратура проведет проверку по факту организации охраны в школах, а также законности выдачи разрешения на оружие стрелку. Как сообщалось ранее, эту информацию подтвердили в пресс-службе Генпрокуратуры.