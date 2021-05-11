Генпрокурор Украины предъявила обвинение в госизмене двум депутатам Рады

Киев, 11 мая. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала документ, согласно которому двум депутатам Верховной рады предъявлено обвинение в госизмене.

Венедиктова сообщила об этом на своей странице в Facebook. Она указала, что фамилии нардепов начинаются на буквы М и К. Кроме того, им предъявлены обвинения в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

«Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К», — указала генпрокурор страны.

Ранее в Киеве правоохранительные органы начали обыски в доме главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.