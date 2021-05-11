«Единая Россия» потребовала ужесточить законодательство в сфере оборота оружия

Москва, 11 мая. Необходимо ужесточить законодательство в сфере оборота оружия в связи со стрельбой в казанской школе. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Партия потребовала ужесточить законодательство в сфере оборота оружия по итогам расследования трагедии в Казани. По мнению Турчака, необходимо пересмотреть подходы к организации системы безопасности в образовательных учреждениях. Нужно провести тщательное расследование, выяснить причины и найти виновных в трагедии, добавил политик.

«Чтобы избежать повторения подобных случаев где-либо еще в нашей стране», — приводит его слова официальный Telegram-канал партии.

Секретарь генсовета «Единой России» выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Турчак назвал нападение на школу ужасным преступлением.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее направил криминалистов в Казань. Сотрудники займутся расследованием уголовного дела о нападении на гимназию.