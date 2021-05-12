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Попрошайки Европе не нужны: почему Украина никогда не войдет в ЕС

Украина
Попрошайки Европе не нужны: почему Украина никогда не войдет в ЕС
Федеральное агентство новостей  / 

Страны Европейского союза пока не готовы принять Украину в свои ряды. В интервью ФАН политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, почему Украину не хотят видеть в Евросоюзе.

Посол ЕС на Украине Матти Маасикас во время онлайн-конференции с представителями Евросоюза в странах Восточного партнерства напомнил, почему Украина до сих пор не вошла в экономико-политическое объединение. По его словам, сейчас среди стран-членов ЕС не существует консенсуса относительно Киева. Однако, отметил он, между Евросоюзом и Украиной есть договоренности, в частности Соглашение об ассоциации, которые предоставляют очень важные инструменты для переформатирования украинского государства.

«Решение о членстве должно приниматься членами ЕС единогласно. Это очень хорошее правило для любого клуба, чтобы все могли чувствовать себя удобно. На данный момент все еще не существует консенсуса между странами-членами ЕС по предоставлению этой, как мы называем ее на сленге ЕС, европейской перспективы», — сказал он.

Попрошайки Европе не нужны: почему Украина никогда не войдет в ЕС
Федеральное агентство новостей  / 

Дипломат напомнил, что среди стран Восточного партнерства три страны — Украина, Грузия и Молдова — четко заявили, что хотят стать членами ЕС, однако соглашения, которые существуют между этими государствами и ЕС, не предоставляют такой возможности.

«С моей точки зрения, в один прекрасный день мы будем спрашивать себя — почему это Украина не в ЕС? Я надеюсь увидеть этот день. Но до этого много работы должно быть осуществлено. Евросоюз предлагает Украине свою помощь, чтобы лучше выполнить эту работу», — добавил Маасикас.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление европейского дипломата. По его словам, Европейскому союзу не нужна нищая и голодная Украина.

«Начнем с того, что Евросоюз прекрасно понимает, что Украина находится под внешним управлением. Кроме того, бедные страны ЕС не нужны. Больше половины стран Европейского союза прекрасно понимают, что Украине с нацизмом, беспределом и коррупцией в ЕС делать нечего. Но киевские власти принципиально педалируют тему с вхождением в Евросоюз. Это связано с тем, что такую политику — «вам надо туда лезть» — навязывают Украине ее заокеанские кураторы», — указал собеседник ФАН.

Попрошайки Европе не нужны: почему Украина никогда не войдет в ЕС
youtube.com  / Prt Scr

Бывший депутат Верховной рады также добавил, что Украину не возьмут в Европейский союз еще по одной очень важной причине — у Киева есть неразрешенный конфликт в Донбассе, который европейские страны не хотят решать за Банковую.

«Я могу сказать, что Украина не попадет в Евросоюз. Это связано с нищетой и бедностью страны. Помимо этого, сегодня Украина не в состоянии вовремя погашать свои долговые обязательства. Государство ходит как попрошайка по всему миру. Самое основное, из-за чего Украину не возьмут в Евросоюз, — война, которая до сих пор продолжается. Поэтому Европейский союз прекрасно понимает, чем может для него закончиться предоставление Украине членства в ЕС. Киев держат на дистанции, делая вид, что между Украиной и Евросоюзом — большая дружба. Украина для Запада — корова, которую иностранные государства просто доят», — резюмировал он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Украина грозит России «космическим скандалом» из-за спутника «Лыбидь».

евросоюз украина журавко
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