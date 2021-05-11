Психиатр не нашла отклонений у казанского стрелка при выдаче справки на оружие

Казань, 11 мая. Врач-психиатр, которая выдала справку Ильназу Г., устроившему трагедию в школе, направлена на допрос.

Медик в беседе со следователями пояснила, что не нашла у юноши отклонений. По ее словам, если бы у нее были подозрения, она бы направила пациента на медицинское обследование. Врач не смогла вспомнить о том, были ли у стрелка какие-то особенности поведения.

Следственный комитет направил женщину на допрос. У нее из кабинета изъяли все документы исследования молодого человека.

Трагедия в Казани произошла в здании гимназии №175. Туда рано утром ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и расстрелял людей. Жертвами стали четыре мальчика и три девочки — все они восьмиклассники, а также учительница английского языка Эльвира Игнатьева и еще одна женщина, ее личность пока не установлена. Нападавший задержан.