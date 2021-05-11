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Адвокаты Шварца повторяют кейс Навального с онемением ног и спины

Общество
Адвокаты Шварца повторяют кейс Навального с онемением ног и спины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Адвокат соратника Алексея Навального из Кургана Алексея Шварца, отбывающего 42-дневный административный арест, пожаловался, что к активисту якобы не пускают ни его, ни независимого врача. По словам Никиты Ильина, состояние здоровья его подзащитного ухудшилось. В комментарии корреспонденту ФАН журналист, публицист Анатолий Вассерман назвал это очевидной и бездарной ложью, рассчитанной на привлечение внимания немногочисленной аудитории, сочувствующей отечественной либеральной тусовке.

Накануне, 10 мая, защитник сообщил журналистам «Новой газеты», что у бывшего координатора курганского штаба Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) «начала отниматься нога».

«Это просто беспредел. У Алексея сильные боли в ноге и спине, резко ухудшилось состояние здоровья. Обострились проблемы с неврологией, варикозным расширением вен, подозрения на межпозвонковую грыжу», — заявил сотрудникам издания Ильин.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей политический консультант, журналист и публицист Анатолий Вассерман указал на тот факт, что адвокат Алексея Шварца использует уже опробованный недавно Навальным и его командой кейс. Он отметил, что целевая аудитория, к сожалению, даже не станет анализировать такие абсурдные вбросы.

«Адресована эта ложь людям, которые даже не задумаются о ее опровержении. Они будут верить в нее с ходу просто потому, что они именно это и хотят слышать. Очевидно, что публикация «Новой газеты» рассчитана на привлечение внимания сторонников Навального, чтобы создать у данной публики превратное представление о происходящем», объяснил эксперт.

Адвокаты Шварца повторяют кейс Навального с онемением ног и спины
vk.com  / Онотоле Вассерман

По мнению собеседника, подобные публикации в либеральных СМИ могут лишь временно обеспокоить немногочисленных сторонников Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии во Владимирской области. При этом он подчеркнул, что за счет такой безграмотной и бездарной информационной провокации вряд ли удастся ввести в заблуждение здравомыслящих людей.

Кроме того, публицист добавил, что доверять словам адвоката, который сейчас представляет интересы Алексея Шварца, в принципе не имеет никакого смысла. По словам интеллектуала, он будет продолжать всеми доступными ему способами, в том числе и откровенным враньем, защищать своего клиента, поскольку это входит в его обязанности.

«Если что-то говорит адвокат, верить в его слова в принципе бессмысленно, потому что его задача — любым способом, любой ценой пытаться улучшить судьбу своего подопечного. Если очевидно, что это нельзя сделать правдой, он просто обязан врать — это его работа. В большинстве стран мира журналисты понимают это», подытожил Анатолий Вассерман.

Напомним, соратники Алексея Навального на протяжении нескольких месяцев активно призывали россиян выходить на незаконные уличные акции. Для подогревания протестных настроений в обществе они заявляли о том, что жизнь осужденного оппозиционера, объявившего голодовку, якобы находится под угрозой, при этом к нему не допускают врачей. После несанкционированных митингов, прошедших 21 апреля текущего года, выяснилось, что основателя ФБК с конца марта регулярно посещали медицинские специалисты, проводили осмотр, брали различные анализы. Члены его команды прекрасно знали об этом, но предпочли умолчать и паразитировать на теме здоровья своего «вождя», применяя данную повестку в качестве триггера.

Ранее ФАН сообщал, что международная правозащитная организация Amnesty International делала громкие заявления об осужденном Навальном с целью влияния на патриотическую повестку в РФ.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

навальный шварц
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