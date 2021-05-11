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Ветерана из Владикавказа в возрасте 105 лет признали старейшим в России

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Ветерана из Владикавказа в возрасте 105 лет признали старейшим в России

Участнику Великой Отечественной войны эксперты Книги рекордов Гиннеса выдали сертификат, который подтверждает статус самого возрастного ветерана ВОВ в нашей стране.

Тимофей Георгиевич Марзоев из Владикавказа отпраздновал 105-тый юбилей и стал самым старейшим ветераном Великой Отечественной войны в нашей стране. Его имя вписали в Книгу рекордов Гиннеса России, выдали и соответствующий сертификат. Именинника поздравил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

Тимофей Георгиевич прошел всю войну, сражался в Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, на Украине. Ветеран участвовал в освобождении Кавказа, дошел до Австрии.

«Меня радует то, что мои младшие живы и здоровы. И это хорошо», — рассказывает Тимофей Марзоев.

За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945».

«Его наградные опубликованы, и там написано, что он 1916 года, на самом деле участник войны. Документы собрали, подали, с таким условием, что в день его 105-летия рекорд будет зафиксирован», — комментирует общественник Тимур Карданов.

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