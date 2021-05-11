Руководство казанской гимназии отказалось от охраны в период пандемии

Казань, 11 мая. Гимназия №175, где сегодня утром произошла стрельба с погибшими, расторгла договор с частным охранным предприятием в период пандемии, передает источник ФАН.

Таким образом казанская школа сэкономила на охране, пока обстановка по коронавирусной инфекции не стабилизируется. Большинство школ не только в республике, но и во всей стране, придерживались аналогичной политики. С завтрашнего дня решение по этому вопросу будет пересмотрено.

Дополнительный инструктаж охранников в московских школах провели после массового расстрела людей в гимназии Казани, сообщало РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки столицы. Кроме того, были проверены эвакуационные выходы из зданий.