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Руководство казанской гимназии отказалось от охраны в период пандемии

  /   Обновлено: 11 мая 2021 16:28
Происшествия
Руководство казанской гимназии отказалось от охраны в период пандемии
ТАСС  /  Roman Kruchinin / AP

 

Казань, 11 мая. Гимназия №175, где сегодня утром произошла стрельба с погибшими, расторгла договор с частным охранным предприятием в период пандемии, передает источник ФАН.

Таким образом казанская школа сэкономила на охране, пока обстановка по коронавирусной инфекции не стабилизируется. Большинство школ не только в республике, но и во всей стране, придерживались аналогичной политики. С завтрашнего дня решение по этому вопросу будет пересмотрено.

Дополнительный инструктаж охранников в московских школах провели после массового расстрела людей в гимназии Казани, сообщало РИАМО со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки столицы. Кроме того, были проверены эвакуационные выходы из зданий.

стрельба казань охрана
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