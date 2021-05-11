ОПЕК скорректировала прогноз по росту предложения нефти

Москва, 11 мая. Объем предложения нефти от стран «не ОПЕК» в 2021 году вырастет до 63,6 млн баррелей в сутки, что на 0,2 млн баррелей ниже прошлого прогноза. Об этом говорится в отчете ОПЕК.

Изменение прогноза связано с падением добычи нефти в США на 2,2 млн баррелей в сутки в феврале 2021 года, которое было вызвано сильными морозами на юге страны. ОПЕК также снизила прогнозы по добыче сырья в Норвегии и Канаде из-за затянувшегося сезона ремонтов.

По мнению ОПЕК, основными драйверами увеличения производства углеводородов в 2021 году станут Канада, Бразилия, Китай и Норвегия. В то же время в США этот показатель снизится еще на 0,1 млн баррелей в сутки.

ОПЕК прогнозирует, что мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 6 млн баррелей в сутки и оставит 96,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз по росту спроса на сырье сохранился.

Минэнерго Азербайджана ранее отчиталось о выполнении условий соглашения ОПЕК+ в апреле 2021 года. В рамках договоренностей страна должна была сократить добычу нефти на 123 тысячи баррелей от уровня октября 2018 года.