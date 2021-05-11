Собчак потрясла трагедия в казанской школе

Москва, 11 мая. Известная телеведущая Ксения Собчак прокомментировала трагедию, которая произошла в одной из казанских школ. Журналистка выразила свое мнение в авторском Telegram-канале.

Произошедшая трагедия не оставила равнодушным никого. Телеведущая, которая отдыхает за границей, описывала для своих фолловеров хронологию событий в Казани. Собчак отметила, что произошедшее ее сильно потрясло.

«Какой ужас! Как страшно», — отметила телезвезда.

Слова соболезнования в адрес семей погибших и пожелания здоровья пострадавшим выразили многие отечественные звезды. Посты в Instagram жертвам посвятили звезда шансона Наталья Штурм, певица Наталья Подольская, поющая ведущая Ольга Бузова и многие другие.

Во вторник 19-летний стрелок ворвался в здание образовательного учреждения во время занятий. По предварительным данным, его жертвами стали семь школьников и два учителя. Еще несколько человек оказались в больницах города, за их состоянием следят медики.

Рядом с местом трагедии создали стихийный мемориал в память о погибших. Люди приносят цветы и игрушки, чтобы выразить свои соболезнования.