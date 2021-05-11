Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием в России

Москва, 11 мая. Возраст получения гражданами права на владение оружием необходимо повысить с 18 лет до 21 года, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Это не должно касаться тех, кто отслужил в Вооруженных силах РФ. Такое заявление омбудсмен сделала после вооруженного нападения на казанскую школу №175 утром во вторник.

«Помимо этого, как совершенно справедливо заметил президент, необходимо в целом усилить контроль над оборотом гражданского оружия», — добавила она.

За ужесточение правил владения оружием выступил и член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров. По его словам, нужно также наказывать тех, кто выдает фиктивные справки для его приобретения.