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Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани

Общество
Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
pixabay.com  / 

Трагедия в Казани, где в результате стрельбы в местной гимназии погибли, по разным данным, до девяти человек, а около двух десятков учащихся и взрослых получили ранения, вновь заставила говорить о безопасности в школах. Что нужно делать, чтобы у сотрудников охранных предприятий, работающих в учебных заведениях, была возможность остановить вооруженного преступника еще на дальних подступах? Как должны вести себя учителя, чтобы выявить возможного преступника? Наконец, как вести себя ребенку и взрослому, оказавшемуся в зоне массового шутинга? ФАН попытался ответить на эти вопросы.

Я б в охранники пошел

Если набрать в интернете слова «охрана школ», выпадет несколько десятков названий различных фирм — частных охранных предприятий (ЧОПов), которые предлагают соответствующие услуги. Многие из этих фирм сами предлагают вакансии охранников школ, детских садов, других учреждений образования. Требования — наличие лицензии, определенные характеристики здоровья. Соответствующий профессиональный опыт часто в числе требований не фигурирует. Берут на работу и мужчин, и женщин.

Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
Prt Scr trud.com  / 

А теперь, внимание: зарплату предлагают от 22 до 48 тысяч рублей в месяц. И это не провинция, а Петербург, где вполне «столичные» цены. Скажите, многие ли захотят за такие деньги всерьез рисковать жизнью, давая отпор вооруженному преступнику?

Кстати, по неофициальным данным, при стрельбе в казанской школе охранник получил ранение, но при этом успел нажать тревожную кнопку. То есть отпор все-таки дал.

Второе. Охрана в школах и других учебных заведениях в основном не вооружена. Охранникам в школах и детских садах ЧОП предоставляет средства связи и форменное обмундирование. Из неофициальных источников ФАН выяснил, что «на вооружении» у такого охранника в теории может быть дубинка, перцовый баллончик, крайне редко — газовое оружие. Не более. Достаточно ли этого арсенала, чтобы остановить вооруженного преступника, который пришел убивать? Ответ понятен.

Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
Prt Scr rabota.ru  / 

А, может, как в Израиле?

В Израиле, где высока террористическая опасность, как известно, в каждом учебном заведении в обязательном порядке есть вооруженная охрана (да и на руках у населения оружия немало, и, поверьте, оно стреляет, когда надо). Так вот, ни одну школьную экскурсию вообще никуда не выпустят без сопровождения людей с автоматом. Многие гиды имеют лицензию на оружие и сами охраняют свои группы.

Может, и нам так надо? — спросил ФАН у руководителя ЧОП «АКМ-ГРУПП» Алексея Щедрина.

«Да, нам нужно усиливать работу охранных предприятий, — согласился эксперт. — Мы, как охранная фирма, например, имеем право использовать в своей деятельности в том числе нарезное служебное оружие, но это оружие обязательно должно быть ослаблено. По сути, у ЧОПов, охраняющих учебные заведения, серьезного оружия нет и быть не может. Оружие, которое мы имеем право выдавать нашим сотрудникам, для повседневной деятельности не годится — оно неудобное. Если бы нам разрешили использовать автоматическое короткоствольное оружие, наши охранники могли стать серьезным заслоном для вооруженного преступника, и неважно, кто этот преступник — бывший школьник или матерый террорист».

Однако по-настоящему вооруженная охрана — это совсем другие цены, и вряд ли бюджетные образовательные учреждения потянут такие расходы, отметили эксперты по безопасности, с которыми этот вопрос обсудил ФАН.

Отметим: по следам казанской трагедии в Госдуме уже заявили о необходимости усиления охраны школ. Однако, напомним, такие разговоры были и после трагедии в Керчи в 2018 году, когда вооруженный преступник расстрелял студентов местного политехнического колледжа. После той истории охрану учебных заведений в России действительно усилили, но потом бдительность ослабла…

Думать как преступник

По мнению Алексея Щедрина, все, что экстренно предлагается сейчас, это реакция на последствия, а не на причину трагедии. Нужно не бить по хвостам, когда самое страшное уже произошло, а смотреть в корень проблемы, говорит эксперт.

«Считаю, что это, прежде всего, недоработка взрослых — учителей и, вообще, всех, кто занимается воспитанием. По следам этой трагедии должна быть проведена углубленная работа с преподавателями. От них нужно требовать, чтобы они внимательно следили за тем, что на уме у школьников», — говорит эксперт по безопасности.

При малейших опасных звоночках — эмоциональных записях в соцсетях, каких-то мутных разговорах, дескать, «всех постреляю» — нужно немедленно сигнализировать в правоохранительные органы, говорит собеседник ФАН.

Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
Федеральное агентство новостей  / Камиль Джабраилов

Кроме того, отмечает Щедрин, нужно как можно строже подходить к вопросу оружия на руках граждан. Таких людей надо как можно тщательнее проверять, считает эксперт.

«Как мог такой человек (как предполагаемый «казанский стрелок». — Прим. ФАН) получить разрешение на оружие в свои 19 лет? Я считаю, что в 18–19 лет рано получать оружие. Нужно повышать возрастной ценз и более внимательно проверять тех, кто намерен приобрести оружие», — говорит он.

Отметим, уже звучат предложения резко сократить количество оружия на руках населения, а возраст для его получения повысить как минимум до 21 года.

Однако, по мнению Щедрина, неправильно сейчас сразу говорить: давайте все усилим, все закроем. Просто эту работу нужно вести планомерно и постоянно, отмечает он.

Беги, прячься, дерись

К сожалению, в этой трагедии есть еще один аспект. Дети и подростки просто не готовы к тому, что на них могут совершить нападение.

Да, в России есть учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), изучаемый в учреждениях начального, общего и среднего профессионального образования. В курсе ОБЖ предусмотрены в том числе правила поведения в случае опасности. Но преподается ОБЖ достаточно формально, а учащиеся не относятся к этому предмету серьезно, отмечают эксперты. Да и правила поведения, которые преподают детям на уроках ОБЖ, как правило, имеют мало отношения к реальной жизни.

Для примера: в США, где школьные шутинги, увы, обыденная реальность, еще в 2016 году был разработан специальный алгоритм действий для людей, оказавшихся в зоне действия вооруженного преступника.

Охрана в школах и выживание при шутинге по-американски. Уроки трагедии в Казани
Федеральное агентство новостей  / 

Если коротко, этот алгоритм, разработанный министерством национальной безопасности США, звучит так:

«Беги, прячься, дерись!»

Это рекомендации, которым власти США советуют следовать в случае массового шутинга. Если не удается быстро бежать с места стрельбы, нужно спрятаться, перевести средства связи на беззвучный режим и дать знак спасателям о месте, где вы находитесь. Если преступник вас обнаружил, нужно шуметь, бросать предметы, создавать хаос или, если это не избежать, бить — по глазам, горлу, по всему, до чего удастся дотянуться. Главное, что советует инструкция, предложенная американским учащимся, гласит: не паниковать, не впадать в ступор и не сдаваться.

Возможно, российским специалистам по безопасности также стоит подумать над документом, где будут собраны действенные рекомендации для учащихся по поведению в экстремальной ситуации.

безопасность шутинг стрельба в казани
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