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Вассерман: Справедливый базовый доход — признак социального государства

Экономика
Вассерман: Справедливый базовый доход — признак социального государства
Фото из личного архива Анатолия Вассермана  / 

Для быстрого преодоления негативных экономических последствий пандемии российские эксперты предлагают выплату населению безусловного базового дохода (ББД) в размере 10 тысяч рублей. Эрудит, политический консультант Анатолий Вассерман рассмотрел плюсы и риски этой инициативы и высказал свою точку зрения.

 — Правильно ли понимать формулу базового дохода как 10 тысяч рублей всем гражданам без исключения?

 — На уровне идеи базовый доход — сумма денег, гарантированная ежемесячно каждому гражданину его государством. Эта выплата позволит человеку чуть увереннее чувствовать себя в условиях пандемийного кризиса. Предполагается, что сумма сопоставимая с МРОТ.

— Кто автор этой идеи?

— В России идею введения базового дохода предложили директор Научно-исследовательского института развития конкуренции и отношений собственности РЭУ имени Плеханова, экономист и политик Сергей Георгиевич Беляев и член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду», экономист Андрей Владимирович Подойницын.

Сергей Георгиевич Беляев — автор многочисленных публикаций по вопросам экономики, развития топливно-энергетического комплекса, автор первого в России учебника по антикризисному управлению. Опубликовал десятки статей по вопросам государственного строительства, развитию российского парламентаризма, проблемам политического, экономического и социального развития. Идею базового дохода разрабатывает с 2016 года.

Экономист Андрей Владимирович Подойницын развивал идею базового дохода с периода членства в партии «За правду». Экономист рассматривает базовый доход в качестве инструмента раскрытия творческого потенциала личности: «Базовый доход должен гарантировать гражданину образование, комфортную среду жизни, мобильность».

Вариант «базового дохода» я встречал у Роберта Хайнлайна, писателя-фантаста. В реальности один из городов Британской империи — Спинхемленд — в конце XVIII века вводил для своих жителей прототип пособия и выплачивал его 40 лет. Сейчас идею поддерживает Марк Цукерберг, основатель Facebook. Важно помнить: базовый доход — это не панацея, но лекарство, у которого есть плюсы и безусловные минусы... Тот же Хайнлайн говорил о нем только в первом произведении, а потом повзрослел...

Марк Цукерберг
wikipedia.org  / Anthony Quintano / CC BY 2.0

— Что насторожило Хайнлайна?

— Базовый доход может создать в обществе вредную иллюзию, что можно получить блага без приложения усилий — просто по факту рождения. Это дает больше прав, чем обязанностей. Но есть такая классическая фраза: «Кому много дано — с того много спросится». Это нужно понимать, рассматривая вопрос введения базового дохода. Общество нужно подготовить к этому. Потому что деньги, которые человек не заработал, могут быть с легкостью потрачены на сиюминутные «хотелки».

— Что можно отнести к положительным сторонам?

— Главный позитивный эффект базового дохода — это быстрый подъем экономики. Экономика любит финансовые вливания, так что ее оживление и рост предсказуемы. Но есть и подводные камни: мы должны опереться на собственное производство, а не заваливать страну импортной продукцией. Иначе экономическая сфера покажет рост, но в долгосрочной перспективе эффект будет отрицательный. Выплаты безусловного дохода необходимо предварить трансформацией экономики и социальной сферы. И добиться баланса бюджетных доходов и расходов системы социального обеспечения. Рассмотреть имеющийся опыт.

— У какого государства уже есть такой опыт?

Бен Бернанке, глава Федеральной резервной системы Соединенных Государств Америки (так Вассерман называет США. — Прим. ФАН), призывал разбрасывать деньги с вертолета, если это оживит экономику. Это не помогло — деньги поглотила биржа... Есть и положительный опыт: с базовым доходом экспериментируют Финляндия и Канада. Делают попытки Индия и Кения — там самый масштабный опыт: более 20 тысяч человек занято в этой программе. Эксперты отмечают — экономическая активность растет, люди не уходят на иждивение.

— Но 20 тысяч человек — это не все государство...

— Есть более масштабный и близкий пример. Россия во время карантина выплачивала родителям деньги — без всяких условий. Можно утверждать, что некоторый опыт выплаты базового дохода у нас уже есть.

Выплаты родителям во время пандемии в 2020 году
ФБА «Экономика сегодня»  / 

— Получается, базовый доход мы уже попробовали?

— Да, но нельзя забывать, что это случай «осажденной крепости», в которой экономические принципы не действуют.

— Что можно вынести из российского опыта?

— В первую очередь то, что организационно мы к этому готовы. Пенсионный фонд, социальные департаменты справились. Осталось самое сложное, повторю: подготовить к базовому доходу общество и экономику.

— Какие аргументы, кроме быстрого экономического роста, можно отнести в пользу базового дохода?

— Росстат насчитал в России почти 20 млн бедных — это около 12% нашего населения или полторы Москвы. Уже одной этой проблемы хватает, чтобы как минимум не отбрасывать в сторону идею базового дохода.

— Хватит ли у государства средств на выплату безусловного базового дохода?

— Государство часто не успевает потратить деньги. Они остаются, их можно таким образом влить в экономику, а не держать в кубышке. Российские госкорпорации работают с прибылью в 1,5 трлн рублей. Столько же приносит вывод предприятий из офшорных зон. Если создать эффективный механизм платежей за национализированные природные ресурсы и систему беспроцентных госкредитов предприятиям, обновляющим инфраструктуру, Россия выплаты выдержит. Но еще раз отмечу: прежде всего необходимо развернуть собственные производства. И в первую очередь — высокотехнологичные.

— Таким образом, введение системы безусловного базового дохода у нас появится не завтра?

— «Завтра» — понятие весьма относительное. В XVIII веке нам и современная пенсионная система показалась бы мечтой. Сейчас мы настолько привыкли к пенсиям, что эту систему критикуем. Базовый доход — точно такой же инструмент или маркер справедливого социального государства. Владимир Путин во всех посланиях поручает сенаторам и правительству строить в России именно такое государство. Пора услышать президента. И если базовый доход — это шаг к справедливости, нужно обдумать и сделать его.
 

вассерман безусловный базовый доход
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