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Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена скажется на рубле

Экономика
Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена скажется на рубле
Федеральное агентство новостей  / 

Рубль продолжает укрепляться, однако геополитическая неопределенность не позволяет отечественной валюте пробить отметку в 73 за доллар, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, цена на нефть на фоне информации о хакерских атаках на компанию Colonial Pipeline подскочила, достигнув 69 долларов за баррель. Затем она скорректировалась в диапазон 67-68 долларов.

«В целом нефтяной рынок смотрит вверх, но нужно какое-то время, чтобы нефть пробила отметку в 70 долларов», — пояснили эксперты.

Аналитики заметили, что негатив, связанный с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Индии, пока не особо сказывается на ценах на нефть. Дальнейшим фактором, как позитивным, так и негативным, может выступить ближайший отчет ОПЕК. В целом цена на нефть стабильная, идет тенденция к ее росту.

Аналитики рассказали, как встреча Путина и Байдена скажется на рубле
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Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, на фоне слабости доллара по отношению ко всем валютам рубль укрепляется. И делает это он на протяжении всей недели.

«В пятницу рубль пробил отметку в 74 за доллар и доходил до 73,50. Вчера была попытка пробить и этот рубеж, но на фоне заявлений о том, что за хакерскими атаками якобы может стоять Россия, отечественная валюта скорректировалась вниз и сейчас торгуется у отметки в 74,20. Диапазон 73,50 рубля за доллар пока непроходной. Потому что, как только появляется негативная новость, рубль на нее реагирует», — добавили аналитики.

По их мнению, необходимо дождаться информации о возможной встрече президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Она окажет свое влияние на рынок, который поймет, чего ожидать дальше.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает влияние на рубль. Кроме того, ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич назвал в беседе с журналистами, какие факторы указывают на дальнейшее укрепление российской национальной валюты.

россия рубль
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