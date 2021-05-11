Итог вояжа Блинкена в Киев: Украина уходит под управление США ради их торга с Россией

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину продемонстрировал, что нынешнего президента «незалежной» считают ничтожеством даже в Вашингтоне. Соединенные Штаты намерены впредь решать судьбу украинского государства без участия президента этого самого государства.

К таким выводам пришел корреспондент ФАН, проанализировавший обстоятельства визита главы американского внешнеполитического ведомства в Киев.

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Про взаимные «расшаркивания» и не только

Визит Блинкена на Украине ждали очень долго. Киев всячески пиарил это мероприятие как «судьбоносное» и генерировал слухи о том, что Вашингтон готовит масштабнейшие меры по оказанию поддержки президенту Владимиру Зеленскому и его команде.

За визитом внимательно наблюдали как европейские, так и отечественные специалисты. Аналитики справедливо полагали, что его результаты определят политику США в отношении Украины. В то же время «набег» Блинкена представлял собой что-то вроде инспекционной поездки, в рамках которой априори не планируется подписание каких-то важных сообщений.

Как и многие другие мероприятия дипломатического характера, визит госсекретаря США в Киев изрядно напоминал айсберг, большая часть которого оказалась скрыта от внимания публики. Широкой общественности явлена была лишь небольшая «надводная часть» в форм-факторе взаимных «расшаркиваний» и максимально позитивных сигналов, демонстрирующих совместную позицию американской и украинской администраций.

При этом имел место весьма симптоматичный нюанс — американская сторона настолько «дорожила» единением с Киевом, что даже не посчитала нужным подготовить какую-то публичную платформу для поддержки своего союзника. По сути, прибытие на Украину делегации госдепартамента США прошло при ледяном молчании самих американцев, которые проигнорировали все активно транслируемые Зеленским запросы о поддержке.

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Лидер Украины явно не получил от Блинкена того, на что рассчитывал. Об этом свидетельствовало и абсолютно беспомощное заявление Зеленского прессе по итогам встречи. Кстати, американская сторона вообще не потрудилась сочинить какого-либо отдельного или совместного с украинской стороной меморандума по переговорам. Грубо говоря, Блинкен и его свита покинули Киев в гордом молчании. Это, конечно, стало серьезным ударом по амбициям и планам «пана Зе».

Впрочем, вернемся к Блинкену. Мы уже указали, что его визит в Киев больше всего походил на инспекционную поездку. Теперь уточним — это была инспекция по оценке Украины как «токсичного актива» США в преддверии возможной июньской встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным. Американской стороне представлялось важным трезво оценить положение дел в украинском государстве, расстановку местных политических сил, а также возможные варианты развития событий.

В этом смысле куда большее значение для американцев имела не официальная встреча с первым лицом Украины, а непубличные контакты с местными политиками, силовиками, а также «активистами и представителями гражданского общества». Под последними в первую очередь подразумевались так называемые «соросята», настроенные в отношении Зеленского резко негативно. Любопытно, что в этой кулуарной встрече вместе с «соросятами» принимал участие и глава НАБУ Иван Сытник, который в отношении «пана Зе» теплых чувств тоже не питает.

Подобные маневры американской делегации наглядно подчеркнули несамостоятельный статус правительства Украины и стали для Зеленского довольно унизительным испытанием. Не меньшее, видимо, унижение испытал и экс-президент Украины Петр Порошенко. Накануне визита Блинкена «пан По» неоднократно намекал на свои тесные связи с командой Байдена. Попутно Петр Алексеевич старался подавать себя чуть ли не как «правую руку» Вашингтона в Киеве. А мистер Блинкен взял да и не удостоил Порошенко отдельной встречей!

Тем самым глава американской делегации дал понять, что не собирается играть ни в пользу «пана Зе», ни в пользу «пана По». Зато помощник госсекретаря Виктория Нуланд — та самая «дама с печеньками» на Евромайдане — провела отдельную встречу с мэром Киева Виталием Кличко, не скрывающим своих президентских амбиций.

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«Заварушку с Россией расхлебывай самостоятельно»

Очень сдержанный характер визита госсекретаря США на Украину демонстрирует, что главные итоги данного мероприятия лежат не в публичной сфере, а, наоборот, в том, о чем не было сказано.

Чего же не сказал Блинкен?

Госсекретарь ни словом не обмолвился о незаконных решениях СНБО в отношении оппозиционных Зеленскому украинских партий и их лидеров, закрытия телеканалов и других СМИ, а также массовых политических репрессий против неугодных Киеву лиц и организаций. Авторитарный и где-то диктаторский характер украинской власти Америку вполне устраивает.

Вместе с тем, Блинкен ни словом не упомянул о мерах поддержки Украины. Назвав Россию врагом «незалежной», госсекретарь не озвучил никаких конкретных планов или намерений в отношении столь ожидаемой Киевом военной помощи. Не прозвучало никаких заявлений Блинкена о сотрудничестве НАТО с Украиной. Мало того, «пану Зе» весьма прозрачно намекнули, что вступление «незалежной» в Альянс на данном этапе не отвечает интересам Штатов.

Спровоцированное правительством Зеленского обострение конфликта в Донбассе Блинкен воспринял негативно. Госсекретарь США явно дал понять Зеленскому, что вопрос развязывания боевых действий против ДНР и ЛНР является прерогативой американцев, а не какого-то там президента Украины.

«Размазав» Владимира Александровича, госсекретарь не сказал ни слова о возможных поставках вакцины для Киева, и это в тяжелейших условиях пандемии на Украине!.. Экономическая тематика двустороннего сотрудничества в переговорах тоже отсутствовала как жанр.

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Но и это не все. Президент «незалежной» крайне рассчитывал заполучить президента США на празднование 30-летия независимости Украины и организуемый им саммит «Крымская платформа».

«Благодарен за приглашение посетить Украину, которое я передам президенту Байдену, как только вернусь. Пандемия коронавируса усложняет ситуацию с визитами — пока что [президент США] не может совершить поездку в Киев», — ответил на это Блинкен.

Проще говоря, ни да, ни нет, но скорее нет, чем да. Зеленский не получил от госсекретаря США даже дежурного ответного приглашения посетить Белый дом!

Кейс с «Северным потоком — 2» Блинкен обсуждать с президентом Украины, опять же, не пожелал, хотя Зеленскому поговорить на столь животрепещущую (то есть чреватую для Киева потерей кучи денег тему явно очень хотелось. Словом, «проблемы индейцев шерифа не волнуют».

Но ведь что-то госсекретарь США президенту Украины все-таки сказал?

Да, сказал. Например, что Киеву не стоит ждать чего-то сверх декларативной политической поддержки от Вашингтона. Особенно это касается действий Зеленского, направленных на усиление конфронтации с Москвой. То есть, конечно, Штаты продолжают поддерживать радикальные русофобские силы на «незалежной». Но если «пан Зе» умудрится учинить серьезную заварушку с Россией, то последствия этого Владимиру Александровичу придется расхлебывать самостоятельно.

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На этом неприятности Зеленского не закончились. Блинкен выразил ему свое крайнее неудовольствие смещением руководителя НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева и ходом проведения так называемой судебной реформы. Соединенные Штаты настаивают на введении внешнего контроля над назначением украинских судей и возвращения такого же контроля над энергетической сферой — одной из самых капиталоемких на Украине.

В целом, делегация Госдепартамента продемонстрировала, что позиция США в отношении Украины остается неизменной: «незалежная» должна отдать под внешнее управление свои правоохранительные и антикоррупционные органы, попутно подготовив экономику к приходу транснациональных корпораций. Именно с этим было связано персональное обращение Блинкена в адрес Зеленского о необходимости «борьбы с коррупцией и олигархами».

Анализ госсекретарского «набега» дает понять, что он тесно связан с вопросом формирования нового кабинета министров Украины. Вашингтон явно стремится вернуться к подзабытой за годы президентства Дональда Трампа практике обязательного согласования в посольстве США всех важных кадровых назначений в украинском правительстве.

Тем самым под ударом оказываются все ключевые министерства страны, особенно силовые. Сейчас на «незалежной» кресла министра внутренних дел, СБУ, министра обороны, генерального прокурора, а также министров энергетики и финансов повисают в воздухе. Отдельно следует отметить министра МВД Арсена Авакова, который рассматривается Вашингтоном как слишком независимая и «токсичная» для «соросят» (а они, напомним, — главные проводники американской политики в стране) фигура.

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Ухудшенная версия Петра Порошенко

Визит госсекретаря США в Киев явственно обозначил перспективу ограничения возможностей Зеленского со стороны американцев. «Пану Зе» в лоб намекнули, что в Вашингтоне Владимира Александровича «своим парнем» отнюдь не считают и что поддержку американского посольства ему еще следует заслужить.

Кроме того, Зеленскому озвучили ряд требований, из которых самые серьезные — откатить реформы по управлению ключевыми экономическими активами в стране (вернувшись к модели утверждения всех важнейших решений наблюдательными советами, состоящими из представителей посольств G7) и судебной системе. Очевидно, следующим требованием будет проведение «реформы» правоохранительных органов (МВД, СБУ) и принуждение их к внешнему управлению.

Кроме вышеперечисленных, устроенный Блинкеном прессинг имеет и иные причины. Для Вашингтона в канун возможной встречи президентов США и России важно удержать ручное управление Украиной, дабы Зеленский и Ко не учудили чего-нибудь, подставив тем самым Байдена. Одновременно Вашингтон хочет иметь на руках список позиций, которые можно использовать для будущего торга с Москвой. Торга за счет Украины, разумеется — вы же помните, что «проблемы индейцев шерифа не волнуют»?

Вот так и получилось, что для Зеленского столь ожидавшийся им визит Блинкена стал холодным душем. Должно быть, особенно остро эта «головомойка» воспринимается Владимиром Александровичем на фоне катастрофического ухудшения его отношений с Европой, продемонстрированного во время визита «пана Зе» во Францию и переговоров с Эммануэлем Макроном.

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Пора делать выводы.

Несмотря на то, что нынешний Госдепартамент, наверное, наиболее «украинский» (учитывая роль Байдена и Нуланд в майданных событиях) со времен президентства Барака Обамы, «незалежная» образца весны 2021 года не входит в список приоритетов внешней политики США. Де-факто Украина продолжает использоваться Штатами в качестве инструмента давления на Россию и Европу.

И здесь перспективы Украины, прямо скажем, нерадостные. В частности, стараясь препятствовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», Киев не столько защищает свою транзитную роль, сколько борется за приход сжиженного газа из США на европейский рынок. А ведь в этой картине украинскому транзиту места вообще нет!

Учиненная Зеленским разморозка конфликта в Донбассе, сопровождаемая очередной итерацией воплей о том, что «Россия готовит новую агрессию против Украины», не привела к росту значимости «пана Зе», как тот рассчитывал. Зато побудила Москву ответить на новую авантюру Киева проведением масштабных военных учений вблизи украинских границ. В воздухе явственно запахло грозой, что, в свою очередь, подтолкнуло США к диалогу с Россией.

Ну а Зеленский… Он все более укореняется в роли недоговороспособной фигуры, которую не воспринимают ни в Европе, ни в России, ни где-либо еще. Визит Блинкена в Киев дал понять «пану Зе», что американцы тоже считают его полным ничтожеством и намереваются вершить дальнейшую судьбу «незалежной» без участия действующего президента Украины.

Перед нами — весьма печальный итог деятельности Владимира Зеленского, всего пару лет назад убедительно переигравшего Порошенко на президентских выборах. Переигравшего только для того, чтобы в 2021 году превратиться в нового «пана По». Причем, как уверяют многие, этот новый «Порошенко» стал еще худшей персоной, чем сам Порошенко-оригинал.