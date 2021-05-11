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Послевкусие праздника: Альгис Микульскис о балагане медиа-власовцев в День Победы

  /   Обновлено: 11 мая 2021 16:54
Общество
Послевкусие праздника: Альгис Микульскис о балагане медиа-власовцев в День Победы
Федеральное агентство новостей  / 

Затих торжественный грохот Парада, и погасли огни салютов — Россия отпраздновала День Победы, эту поистине светскую Пасху для страны. Но не все были рады торжествам — сонмища всевозможных медийных и не очень критиканов традиционно пытались «открыть обществу глаза» на некую «историческую правду».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке подводит общий информационный итог 9 Мая и обозначает наиболее одиозных «разоблачителей» всенародного Праздника.

Не далее как 4 мая я уже писал об этом явлении — массовом агрессивном психозе, ежегодно в преддверии Дня Победы охватывающем отдельные слои российского общества… Слои эти начинает потряхивать с приходом весны, и к моменту начала торжеств они доходят до окончательной кондиции, то есть в их случае — до полного скотства.

Сейчас, когда праздник уже позади, можно подвести некоторые итоги нынешней вспышки ненависти к Победе, тем более что в этом году к числу безнадежно больных победоборчеством присоединились новые персонажи. Однако, я начну со старых, с «классики жанра», со всеобщих «любимцев», так сказать…

Послевкусие Праздника: Альгис Микульскис о Победе и медиа-подлецах
Федеральное агентство новостей  / 

Один из наиболее яростных «обличителей», Леонид Гозман, в этом году, к «сожалению», сошел с дистанции антипобедного марафона. Видимо, напуганный общением с сотрудниками Гагаринского ОВД Москвы, куда он был вызван по делу об участии в несанкционированной акции, любитель планов разрушения России ограничился лишь глумлением над «Бессмертным полком», выдав на-гора следующую порцию нечистот:

«А что, просто регистрируем героя, чтобы он появился в эфире, а петь, высунувшись с портретом в форточку, уже не будем? Это жаль. В прошлом году как здорово было. Никто не высовывался, говорите? А по телевизору говорили, что все высовывались и пели. Параллельно можно было бы, например, устроить соревнование на то, кто дальше высунется».

Что ж… Удивляться тут абсолютно нечему. Красочная биография Леонида Яковлевича, что называется, обязывает. Особенно история с дедушкой Аароном…

Знамя из рук дезертировавшего борца было подхвачено соратником! 6 мая, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», всем известный ценитель красоты постельных принадлежностей Виктор Шендерович в ходе острого приступа совестливости обратился к гражданам победившей нацизм страны с воззванием:

«В этот день мы должны каяться и просить прощения. А не праздновать чего-то. И не наряжать детей в гимнастерки. Потому что наряжание детей в гимнастерки — это мы готовим из них убийц и пушечное мясо. Ничего третьего. Из этих детей хотели приготовить пушечное мясо. И убийц. Вот и все». (авторская стилистика сохранена).

Реакция общественности была предсказуемой. Виктор Анатольевич буквально не успевал менять полные панамки на порожние, но мне кажется, что люди истолковали этот очередной продукт его мозгового метаболизма не до конца верно. Многие обвиняют нашего «героя» в призывах каяться перед Германией, однако на деле все гораздо хуже. Потому что он хочет, чтобы мы каялись перед всем миром, а Германия — лишь одна из массы остальных «пострадавших».

Эти двое, можно сказать, вожди секты «покаянцев», за которыми следуют орды хомячков, потрясающие «пактом Молотова-Риббентропа», «нападением на Польшу», «оккупацией Прибалтики» и прочей подобной ахинеей…

Послевкусие праздника: Альгис Микульскис о балагане медиа-власовцев в День Победы
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Ведяшкин

Следующая за ними отара — сборище «эмо-бухгалтеров». Эти к бутафорским слезам о «нищих ветеранах» прикручивают такую утилитарную составляющую, как подсчет стоимости Парада. Боевая авиация над Красной площадью для них — «наши пенсии», бронетехника — «наши школы и больницы», ядерные ракеты — вообще апофеоз Инферно!

Ну, про разницу военных бюджетов США и России я говорить не буду: тут и без меня все ясно. А вот про стоимость собственно проведения этого торжественного марша техники, личного состава и про то, в какую сумму он обошелся отдельно взятому налогоплательщику — скажу.

В разных источниках сумма, выделенная из бюджета на праздничные мероприятия, колеблется от 500 до 800 миллионов рублей. Предлагаю посчитать по максимуму. Делим 800 млн на количество трудоспособного населения России — примем его за 82 млн человек. Итого — по 9.70 с носа. И вот, что-то кажется мне, что содержание всех этих «творческих интеллигентов», о которых речь пойдет чуть ниже, обходится лично мне в гораздо большую сумму, нежели этот неполный «червонец».

Теперь перейдем к категории граждан, для которых невыносима мысль о том, что «Можем повторить!»

«Не знаю, как можно хотеть повторить войну... Миллионы жизней, миллионы обездоленных, осиротевших детей, поседевших матерей... Люди, вы в своем уме?? Дай нам бог разума!»

Читая подобное, сразу хочется отправить автора на «Станцию технического обслуживания понятийных аппаратов им. П. П. Кащенко». Ибо год от года не понимать отличия «можем» от «хотим» способен только ее потенциальный клиент! Как не понимать и того, что вот эти слезливые экзальтации по поводу миллионов погибших и обездоленных должны быть обращены к Германии и ее сателлитам, а не к нам.

Но это мое пожелание касается только тех, кто «скорбен умом» не по своей воле, а просто так воспитан или сам по себе глуп. А ведь есть еще и другие, те осознанные, которые и хотели бы, чтоб их кумиры устроили России еще один «Drang nach Osten», да наше «Можем повторить!» не позволяет, от чего они приходят в состояние бешенства. И этим структуры, связанные с фамилией Кащенко, не помогут, этим помогут другие структуры. Связанные с фамилией Дзержинского.

Послевкусие Праздника: Альгис Микульскис о Победе и медиа-подлецах
Невские Новости  / Степан Яцко

Ну и об обещанных выше «творческих интеллигентах». В 2021 году на арене их праздничного шапито появились новые клоуны — дочь без преувеличения великого поэта Екатерина Рождественская, Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров и, пока еще никаким званием не отмеченный, актер Павел Майков. Первая — просто парадом умученная, а второй и третий — похоже, еще и чем-то покрепче. Но все трое — скорбят и сетуют на неудобства!

Цитирую по порядку:

«Как можно закрывать МОСКВУ на пять, блин, дней! 27, 29 апреля, 4,7, 9 мая. Пусть это называют «ограничением», но перекрытие центра города означает перекрытие всего города в целом! Как это возможно? Как можно так не уважать горожан??? Я даже не только про пробки, я и про смрад и шум, которым заполнены все улицы от стоящей часами и дымящей техники! Как можно останавливать жизнь в городе?»

Послевкусие Праздника: Альгис Микульскис о Победе и медиа-подлецах
Global Look Press  / Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

«Зачем в барьерах вся Россия? Зачем оттачивать парад?

Парад чего? Парад бессилия? Парад запретов и оград?

Парад расстрелянных пособий? Убитый пенсионный фонд?

Забытой славы и надгробий? И фронт, развернутый в народ».

Послевкусие Праздника: Альгис Микульскис о Победе и медиа-подлецах
Агентство городских новостей Москва  / 

«Грош цена такой победе, потому что победа — это всегда слезы. Война — это грязь. Война — это страх, смерть и кровь. И там нет никакой романтики!»

Знаете, что, неуважаемые «деятели искусств» и примкнувшая к ним Собчак? А вы ведь однажды доиграетесь до того, что вас начнут, надеюсь, не бить при встрече, но элементарно бойкотировать. И вы, от отсутствия внимания к вашим творческим персонам, сойдете с ума уже окончательно.

Закончить же этот материал хочу цитатой моей коллеги и просто хорошего человека Марии Дегтеревой:

«Каждый год одно и то же. Ко всем скорбящим враз хочу обратиться. Прекратите себя обманывать. В День Победы вы скорбите не от великого гуманизма, как вам хочется думать и нам внушить. А потому что ваши тогда проиграли».

День Победы — был и будет. И Парад наследников этой Победы — тоже будет. А зубовный скрежет противников нашей общей памяти и славы — лучшее подтверждение тому, что правы мы, а не они.

виктор шендерович история день победы 9 мая леонид гозман павел майков дмитрий назаров альгис микульскис мария дегтерева екатерина рождественская
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