Политолог назвал Договор по открытому небу «сгоревшим мостиком между РФ и Западом»

С концом Договора по открытому небу «сгорает еще один мостик между Россией и Западом». Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. Это стало ответной мерой на действия США, которые ранее также вышли из соглашения, мотивировав это запретом, который РФ якобы установила на полеты над Калининградом, Чечней, Москвой, а также вблизи границ Абхазии и Южной Осетии.

«Можно лишь заметить, что Москва продемонстрировала потрясающее терпение, затягивая процесс своего собственного выхода из договора, — отметил Джаралла. — Объясняется это тем, что у нас была надежда на возврат США в ДОН после прихода в Белый дом новой администрации. К сожалению, этого не произошло».

Политолог подчеркнул, что Договор по открытому небу не мог быть односторонним, ведь, учитывая тесную координацию военных структур НАТО, было очевидно, что американские союзники, осуществляя полеты над территорией РФ, будут предоставлять всю информацию в Пентагон.

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«Безусловно, следует отметить, что договор носил скорее символический характер и имел целью продемонстрировать высокую степень доверия между Россией и США, — сказал эксперт. — Поверьте мне, свободные полеты над территорией другой страны — это лишь один из способов следить за тем, что на ней происходит, причем не самый информативный».

Собеседник ФАН заметил, что с расторжением Договора по открытому небу между РФ и Западом «сгорает еще один мостик», ведь с его помощью удавалось снижать градус напряженности в международных отношениях.

«В качестве примера могу привести ситуацию на Украине, когда в 2014 году в адрес России звучали обвинения, что она подтягивает войска к своим западным границам, — напомнил Джаралла. — Наблюдательные полеты НАТО в рамках ДОН показали, что Киев лжет».

Политолог подчеркнул, что договор позволял тесно сотрудничать российским и американским военным, «которые до последнего времени были единственными, кто сохранял каналы связи между собой открытыми».